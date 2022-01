Kyrgios asegura que el preparador de sus rivales le amenazó en el vesturario

Melbourne (Australia), 22 ene (EFE).- El australiano Nick Kyrgios aseguró que tras su victoria en segunda ronda de la modalidad de dobles del Abierto de Australia junto a su compatriota Thanasi Kokkinakis sobre los croatas y principales favoritos Mate Pavic y Nikola Mektic, el preparador y entrenador de los balcánicos le amenazó con iniciar una pelea por haber pegado un pelotazo involuntario a sus pupilos durante el choque. “Sólo para informaros, ayer después de hacerlos picadillo doble el preparador y entrenador de nuestros rivales procedieron con una amenaza. Tenis es un deporte suave, todo porque me moví y les golpeé con una pelota de tenis”, publicó en su cuenta de Twitter. Por su parte, el doblista Pavic, campeón de los últimos Juegos Olímpicos y Wimbledon, denunció la actitud irrespetuosa de la flamante Kia Arena, del mismo modo que hizo el ruso Daniil Medvedev (2) tras su victoria en segunda ronda ante el propio Kyrgios en la pista central Rod Laver Arena. “Son muy ruidosos. Obviamente ellos animan a los australianos pero estoy seguro de que a los tenistas locales no les molestaría que mostrasen más respeto por los rivales”, afirmó el croata. Medvedev, principal candidato al título, lanzó un mensaje similar tras su último choque. “Debéis mostrar más respeto por Jim. Lo que no puede ser es que hagan ruido entre el primero y el segundo saque”, argumentó el moscovita después de cuestionar el “coeficiente intelectual” de los que le dedicaron abucheos entre saque y saque.