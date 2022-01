Washington, 22 ene (EFE).- La última novedad del servicio de ejercicio físico Fitness+ de Apple, "Time to Run" (tiempo de correr), nació a partir de la idea de que cada ciudad inspira rutas y música concretas, contó en una entrevista con Efe el vicepresidente de Tecnologías de Fitness de la compañía, Jay Blahnik. En la serie de episodios "Time to Run" los entrenadores personales de Fitness+ exploran distintas metrópolis como Miami Beach, Londres, Washington o el distrito de Brooklyn en Nueva York y, a la vez que motivan al corredor que puede encontrarse en cualquier lugar (no es necesario estar en esa ciudad en concreto), comparten con él lo que estas les inspiran. "Las ciudades son una gran fuente de inspiración para el diseño de la ruta, que puede ser completamente llana o tener más pendientes, por ejemplo, y también para la lista de música que acompaña a cada episodio", contó Blahnik. En este sentido, "Time to Run", lanzada a principios de enero, aprovecha las sensaciones de cada entrenador (que puede estar familiarizado con la ciudad en la que entrena o no) para elaborar una ruta y lista musical específicas que capturen la esencia de cada lugar. En el caso de Miami Beach, por ejemplo, la entrenadora Sam Sánchez sostiene que en la ciudad de Florida hay "tres niveles de calor" y eso es lo que trata de reflejar tanto en los cambios de intensidad de su ruta como en la selección musical. "La idea es que el entrenador está contigo apoyándote y aconsejándote cuando lo necesitas, pero también te deja espacios para que disfrutes de la música", explicó Blahnik, quien adelantó que entre las próximas ciudades que aparezcan en la serie habrá por lo menos dos de fuera de EE.UU. "Pensamos en ciudades que sean una fuente de inspiración no solo para correr, sino también para contar historias. La idea es proveer algo para que la mente permanezca ocupada, que sienta que hay una pequeña aventura aunque el corredor esté corriendo la misma ruta de siempre", apuntó. Así, además de las canciones, la ruta y los comentarios de los entrenadores, "Time to Run" muestra en el reloj Apple Watch fotografías de los lugares icónicos por los que pasa en cada ciudad, aunque Blahnik aseguró que no se trata de crear algo parecido a un escenario de realidad aumentada, sino de generar una sensación de novedad y aventura. EFE arc/lll