El presidente de México es sometido a un cateterismo cardíaco

Ciudad de México, 21 ene (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, fue sometido este viernes a un cateterismo cardíaco en un hospital de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la capital del país, informó el titular de la Secretaría de Gobernación (Interior) Adán Augusto López. "En este procedimiento se encontraron el corazón y las arterias del señor Presidente sanos y funcionando adecuadamente. No fue necesario realizar ningún otro tipo de intervención y fue un procedimiento breve que duró alrededor de 30 minutos", dijo López Hernández. "El señor Presidente se encuentra en perfecto estado de salud y seguramente el día de mañana reanudará sus actividades con normalidad", agregó. Previamente, el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, informó en redes sociales que López Obrador había ingresado al hospital central militar "para llevar a cabo una revisión médica de rutina programada". El vocero de la Presidencia no ofreció más detalles sobre la salud de López Obrador, quien por la mañana ofreció su rueda de prensa diaria en Palacio Nacional. El mandatario, de 68 años, sufrió un infarto agudo en el miocardio en diciembre de 2013, por lo que entonces se sometió a una cirugía coronaria. El político izquierdista ha reconocido también que padece de hipertensión, por lo que toma medicamentos. El presidente reapareció el pasado lunes después de cursar su segunda infección de covid-19, enfermedad que también padeció en enero de 2021. Aun así, aseveró que solo padeció de síntomas leves en su semana de aislamiento. "No tuve calentura, fue muy buena la oxigenación, arriba de 90 %, no tuve malestar de cuerpo, dos días ronquera y ardor en la garganta; básicamente eso. Mi tratamiento consistió en cuidarme, aislarme, tomar mucha agua", contó. EFE jmrg/esc/cfa