El escritor italiano Alessandro Baricco anuncia que padece leucemia

Roma, 22 ene (EFE).- El escritor italiano Alessandro Baricco, autor del súperventas "Seda" (1996), anunció hoy que padece leucemia y en los próximos días se someterá a un transplante, aunque aseguró a sus seguidores que su retiro será solo "por poco tiempo". "Ehm, hay una noticia que dar y esta vez debo hacerlo solo yo, personalmente. No es gran cosa, os aviso. Lo que ocurre es que hace cinco meses me diagnosticaron una leucemia mieloide crónica", confesó el novelista en sus redes sociales. Baricco, de 63 años, explicó que en los próximos días se someterá a una trasplante de células madre de la sangre donadas por su hermana Enrica: "Cuando padeces una enfermedad como esta es lo mejor que puedes hacer", explicó. El escritor con su mensaje restó gravedad a su estado de salud y aseguró estar acompañado por su familia y por sus amigos. "En definitiva, lo veo bien. Durante un poco de tiempo no contéis conmigo, pero tampoco os acostumbréis mucho porque los médicos que se han metido en la cabeza curarme tienen toda la pinta de ser capaces de lograrlo bastante rápido", terminó, con una foto de su mesa de trabajo, con un libro, un cuaderno y un ordenador con música. EFE gsm/amg