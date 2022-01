El Dépor dice adiós al consejero que dio fe de fichajes de Bebeto y Mauro

A Coruña, 22 ene (EFE).- El Deportivo de La Coruña ha despedido este sábado a José Luis Sánchez Doporto, el consejero que dio fe de los fichajes de los brasileños José Roberto Gama, 'Bebeto', y Mauro Silva a principios de los noventa, que fue testigo de los éxitos del club gallego, con seis títulos nacionales, y que, además, impulsó la Ciudad Deportiva de Abegondo. 'Luisín', que nació en la localidad coruñesa de Betanzos en 1933, fue directivo del Deportivo entre 1988 y 2006 y falleció este viernes a los 88 años. Sánchez Doporto acompañó durante todos esos años en el club a Augusto César Lendoiro y fue partícipe del ascenso de un equipo que había estado a punto de bajar a Segunda B y que en poco tiempo se convirtió en candidato a todo en España (ganó una Liga, dos Copas y tres Supercopas) y en Europa (llegó a las semifinales de la Liga de Campeones). Lendoiro, en un artículo que remitió a Efe, le recuerda como el "ese líder del fútbol modesto que rubricó las páginas más brillantes de la historia del Deportivo". El expresidente del Deportivo relata que Luisín "participó de forma brillante, y narró minuto a minuto, en el fichaje de Bebeto". "Su forma de ser, en ocasiones parecía alemán, le llevaba a confeccionar más que un diario un minutado, porque anotaba en qué momento nos había atacado el perro, a qué hora y minuto Denise (mujer del delantero) nos había abierto la puerta y el minuto exacto en el que Bebeto le confirmaba a Giovanni Brankini que se venía para A Coruña y se olvidaba de Dortmund", apunta. Tal y como cuenta Lendoiro, el directivo "fue testigo presencial de la firma de Mauro Silva en la camilla del estadio Pacaembú y notario de cómo Florentino Pérez (presidente del Real Madrid) condenó a Etoo por rebelarse, y negarse a venir al Dépor dentro de la operación" de otrobrasileño, Flavio Conçeiçao. El que fuera embajador de LaLiga, considera que la "gran obra" de Sánchez Doporto fue la Ciudad Deportiva de Abegondo. "Los múltiples problemas que se tuvieron que resolver y las increíbles zancadillas que sufrió la Ciudad Deportiva las vivió Luisín todas y en primera persona. Fue una gestación muy difícil. No me atrevería a certificar quiénes serían el padre, la madre y la comadrona de la recién nacida, pero no tengo ninguna duda en catalogar a Don Luís Sanchez Doporto como el 'Hacedor'", sostiene. Lendoiro desea que "algún día el campo principal" de Abegondo lleve el nombre del que fue consejero del Deportivo y asegura que estará en el recuerdo de "todo el deportivismo" y, "en especial", de sus amigos de la directiva, que le tendrán "presente en todas" las reuniones. EFE 1010152 caf/scq/jad