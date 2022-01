El 26 de enero se recogerán firmas para referendo revocatorio a Maduro

Caracas, 21 ene (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela fijó para el próximo miércoles, 26 de enero, el día en que los ciudadanos podrán recoger, durante doce horas, las firmas necesarias (correspondientes al 20 % del electorado en cada estado) para activar el referendo que revoque a Nicolás Maduro del cargo de presidente. "De acuerdo a la decisión del cuerpo electoral, la jornada de recepción de las manifestaciones de voluntades (recogida de firmas) para el referendo revocatorio se llevará a cabo el próximo 26 de enero en el horario comprendido entre las 6.00 (10.00 GMT) y las 18.00 (22.00 GMT)", señaló la entidad en un comunicado de prensa. Asimismo, indicó que se habilitarán 1.200 centros de votación en todo el país para la jornada, tomando en cuenta el "peso electoral" de cada región. El CNE apostilló que el registro electoral que se utilizará para validar este proceso de recolección de firmas será el mismo que fue aprobado para los comicios regionales y locales del 21 de noviembre pasado, en el cual consta que hay 21.929.987 votantes inscritos. "Para cumplir con el requisito de activación del referendo revocatorio presidencial se deberá alcanzar el 20 % del registro electoral en cada una de ellas, tal como lo estableció la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2016", agregó. Es decir, en cada estado, los organizadores deberán recibir el apoyo de, al menos, el 20 % del electorado inscrito. El ente electoral aseguró que, de lograrse esta meta, organizará entonces el referendo revocatorio, de lo contrario, dará por finalizado el proceso. Si eso sucede, "se activará la previsión constitucional que establece que solo podrá hacerse una solicitud de revocación durante el período para el cual fue elegido el funcionario" y, por tanto, no se podrá promover otro revocatorio a Maduro. Igualmente, sostuvo que para la recolección de firmas habrá acreditación de testigos y se harán auditorías con el fin de asegurar la "transparencia y seguridad". El pasado 17 de enero, el CNE informó que aprobó tres solicitudes para iniciar el procedimiento para un posible referendo revocatorio. Las solicitudes aprobadas fueron impulsadas por el Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover), Todos Unidos por el Referendo Revocatorio y el Comité Ejecutivo Nacional de Confedejunta en conjunto con el Comité de la Democracia Nacional como Internacional. El opositor venezolano César Pérez Vivas, uno de los impulsores del revocatorio, criticó el cronograma publicado por el CNE para este proceso. "Resulta una bufonada anunciar hoy para el próximo miércoles la apertura de 1.200 centros de recaudación de manifestaciones de voluntad para que 20 millones de ciudadanos puedan ejercer su derecho. Eso es como colocar 1.000 litros de agua en un recipiente de 5 litros", expresó en su cuenta de Twitter. El artículo 72 de la constitución venezolana establece el referendo para todos los cargos de elección popular, transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido con un número no menor al 20 % de los electores inscritos, sin embargo, no indica lapsos para esta recolección de firmas. EFE sc/gdl/rrt