Duelo de urgencias en Vitoria

(Corrige alineación probable del Barcelona. Sustituye a 'Gavi', que está sancionado, por Abde) Vitoria/Barcelona, 22 ene (EFE).- Un necesitado Deportivo Alavés, antepenúltimo y en zona descenso, evaluará este domingo la crisis del Barcelona, sexto y recientemente eliminado de la Copa del Rey a manos del Athletic Club, y que tiene en LaLiga Santander la oportunidad de crecer en la clasificación para regresar a los puestos de Liga de Campeones. Por parte de los locales, la incógnita reside en la capacidad de respuesta que ofrezcan tras la goleada recibida en el Benito Villamarín ante el Real Betis (4-0), después de ofrecer una buena imagen ante Real Sociedad y Athletic Club. Uno de los deberes del equipo de José Luis Mendilibar es el gol. Hasta el momento, los babazorros solo han conseguido un tanto desde la llegada del técnico vizcaíno y lo lograron desde el punto de penalti, por lo que necesitarán generar más ocasiones para salir de los puestos de descenso en los que se encuentra. Los vascos se encuentran sumidos en la peor racha de resultados desde que regresaron a Primera División hace seis temporadas y acumulan ya nueve partidos sin lograr el triunfo. Para este encuentro, el entrenador de Zaldibar volverá a hacer cambios, algunos de ellos obligados por la situación física de varios futbolistas. Es el caso de Rubén Duarte, que se retiró lesionado en Sevilla y cederá su puesto al canterano Javi López. La banda derecha podría ser para Martín Aguirregabiria, debido a que Ximo Navarro continúa en el dique seco, aunque el argentino Nahuel Tenaglia podría ser inscrito a última hora para este duelo. La eje del zaga cambiará y parece que el preparador vasca recuperará a la pareja formada por Víctor Laguardia y Florian Lejeune, después de que el galo haya cumplido un partido de sanción por acumulación de amonestaciones. A pesar de la ausencia de Mamadou Loum -en la Copa de África con Senegal-, no está clara quién ocupará el centro del campo, después de los cambios del último partido. Todo indica que Gonzalo Escalante repetirá en esa zona, pero su acompañante podría ser Toni Moya o Tomás Pina. Pere Pons podría ser candidato a ocupar la banda derecha que no tiene dueño en lo que va de temporada y por la que han pasado Édgar Méndez, Manu García, Facundo Pellistri o Iván Martín. Sin embargo, el flanco izquierdo tiene el nombre de Luis Rioja, clave en el duelo de ida ante los blaugranas. En la zona de ataque Joselu Mato es otro de los indiscutibles y podría estar acompañado por Miguel De la Fuente. El Barcelona sufrió un jarro de agua fría al caer eliminado de la Copa del Rey en los octavos de final ante el Athletic Club (3-2), donde vio cómo la ilusión generada con el crecimiento del equipo desde la llegada de Xavi Hernández se resquebrajaba mostrando una mala imagen que intentará reparar este domingo en la visita a un Alavés en posiciones de descenso. La versión del Barça en San Mamés quedó muy lejos de la ofrecida la semana anterior en la semifinal de la Supercopa de España disputada ante el Real Madrid en Riad, donde, a pesar de caer también eliminado en la prórroga (2-3), el conjunto azulgrana demostró por primera vez este curso estar en condiciones de competir de tú a tú contra un equipo grande. Por si fuera poco, el Barça se llevó de Bilbao un importante cansancio en las piernas, que pudo verse en las rampas que sufrieron durante la prórroga jugadores como Pedro Gónzález 'Pedri' y Gerard Piqué. Pero la peor noticia fue la recaída de Ansu Fati, que se lesionó en el bíceps femoral de su pierna izquierda y podría tener que pasar por el quirófano. Así, el conjunto de Xavi Hernández vuelve a estar en cuadro en la zona de ataque teniendo en cuenta que el mismo jueves el club decidió que Ousmane Dembélé no vuelva a vestir la camiseta azulgrana a causa de su negativa a renovar. A ello se suma la ausencia de Memphis Depay, que sigue sin recuperarse de su sobrecarga en los isquiotibiales de la pierna izquierda y seguramente no entrará en la lista que el técnico dará el mismo domingo. Además, en la enfermería azulgrana están los centrales Eric Garcia y Samuel Umtiti, y el centrocampista Sergi Roberto, mientras que Pablo Paéz Gavira 'Gavi' no jugará por sanción. Por el contrario, Luuk de Jong, que ha marcado en los tres últimos partidos que ha disputado, regresará a la convocatoria tras cumplir sanción en la Copa del Rey. También podría contar con minutos en la delantera Martin Braithwaite, que reapareció para jugar los últimos minutos de la prórroga en San Mamés tras su grave lesión de rodilla que le tuvo apartado cuatro meses. El cansancio físico y mental acumulado tan solo 72 horas antes del partido ante el Alavés puede provocar que Xavi haga algunas rotaciones en el once titular, dando entrada a futbolistas como Clément Lenglet, Nico González o Frenkie de Jong, que fueron suplentes ante el Athletic Club. El principal objetivo del Barça para lo que queda de temporada es conseguir un billete para la Liga de Campeones del próximo curso. El cuarto clasificado, el Atlético de Madrid, se encuentra a tan solo un punto antes de empezar la jornada. - Alineaciones probables Alavés: Pacheco; Martín, Laguardia, Lejeune, Javi López; Rioja, Moya o Pina, Escalante, Pons o Édgar Méndez; Miguel, Joselu. Barcelona: Ter Stegen; Alves, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Nico González, Pedri, Frenkie de Jong; Ferran Torres, Abde, Luuk de Jong. Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez (Comité Andaluz) Estadio: Mendizorroza. Horario: 21.00 CET (20.00 GMT) ------------------------------------------------------------------- Puestos: Alavés (18º, 27 puntos); FC Barcelona (6, 32 puntos). La clave: La respuesta del Barça tras la eliminación copera. El dato: El Alavés suma nueve jornadas sin ganar, la peor racha desde su regreso a Primera. La frase: Mendilibar: "No creo que empatemos a cero" El entorno: El Alavés cierra la celebración de su centenario con una serie de actos conmemorativos. EFE