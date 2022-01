Domingo 23 de enero de 2022

ARTES MARCIALES MIXTAS - UFC270. El camerunés Francis Ngannou defiende el titulo del peso pesado ante el francés Ciryl Gane. El mexicano Brandon Moreno hace lo propio ante el brasileño Deiveson Figueiredo en la división mosca (04.00) . ATLETISMO - Campeonatos de Kenia de cross. . AUTOMOVILISMO - Termina el Rally de Montecarlo, primera prueba del Mundial de rallys 2022 (FOTO). Cuatro tramos, el último a las 11.18 GMT. . BALONCESTO - NBA: New York Knicks-Los Angeles Clippers, Washington Wizards-Boston Celtics, Miami Heat-Los Angeles Lakers (FOTO), Orlando Magic-Chicago Bulls, Toronto Raptors-Portland Trail Blazers, Charlotte Hornets-Atlanta Hawks, San Antonio Spurs-Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies, Denver Nuggets-Detroit Pistons, Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets y Golden State Warriors-Utah Jazz. . BALONMANO - Campeonato de Europa masculino, en Hungría y Eslovaquia (hasta 30) (FOTO). . CICLISMO - Termina la Copa del Mundo de ciclocrós. Prueba en Hoogerheide (Países Bajos). . ESQUÍ ALPINO - Copa del Mundo. Supergigante femenino en Cortina d'Ampezzo (Italia) (10.45 GMT) (FOTO). - Copa del Mundo. Descenso masculino en Kitzbühel (Austria) (12.30 GMT) (FOTO) . ESQUÍ NÓRDICO - Copa del Mundo de saltos. Prueba en Titisee-Neustadt (Alemania) (FOTO) (15.00 GMT). . FÚTBOL - España. LaLiga Santander. 22ª jornada (FOTO): Granada-Osasuna (13.00 GMT), Real Madrid-Elche (15.15), Real Sociedad-Getafe (17.30), Rayo-Athletic (17.30) y Alavés-Barcelona (20.00) - Copa de África. Octavos de final: Burkina Faso-Gabón (16.00 GMT) y Nigeria-Túnez (19.00). - Inglaterra. 23ª jornada (FOTO): Arsenal-Burnley, Crystal Palace-Liverpool y Leicester-Brighton (14.00 GMT) y Chelsea-Tottenham (16.30). - Alemania. 20ª jornada (FOTO): RB Leipzig-Wolfsburgo (14.30 GMT) y Hertha BSC-Bayern Múnich (16.30). - Francia. 22ª jornada: Metz-Niza (12.00 GMT), Angers-Troyes, Clermont-Stade Rennais, Girondins-Estrasburgo y Nantes-Lorient (14.00), Montpellier-Mónaco (16.05) y PSG-Reims (FOTO) (19.45). - Italia. 23ª jornada (FOTO): Cagliari-Fiorentina (11.30 GMT), Nápoles-Salernitana, Spezia-Sampdoria y Torino-Sassuolo (14.00), Empoli-Roma (17.00) y Milan-Juventus (19.45). - Portugal. 19ª jornada (FOTO): Marítimo-Belenenses y Vitoria Guimaraes-Estoril (16.30 GMT), Gil Vicente-Portimonense (18.00) y Oporto-Famalicao (20.30). - Colombia. 1ª jornada: Ind. Medellín-Tolima, Jaguares de Córdoba-Deportivo Cali y Alianza Petrolera-Pereira. - México. 3ª jornada: Pumas UNAM-Tigres UANL. - Guatemala. 2ª jornada: Deportivo Achuapa-Santa Lucia, Iztapa-Solola y Nueva Concepcion-Malacateco. - Honduras. 3ª jornada: Motagua-Vida, Marathón-Olimpia y Platense-Real España - El Salvador. 2ª jornada: Atlético Marte-Luis Ángel Firpo, FAS-Águila y Municipal Limeño-Platense Municipal. . GOLF - DP World Tour (Rolex Series). Termina el Abu Dhabi HSBC Championship, en los Yas Links de Abu Dabi. - PGA Tour. Acaba el The American Express, en el campo Pete Dye Stadium de La Quinta, California (EEUU) (FOTO) - LPGA Tour. Termina el Torneo de Campeonas, en Orlando, Florida (EEUU). . TENIS - Abierto de Australia (hasta 30) (FOTO). --J. CORTÉS-- -- ROD LAVER ARENA. Desde las 00.00 GMT: Madison Keys (USA) - Paula Badosa (ESP/8) Barbora Krejcikova (CZE/4) - Victoria Azarenka (BLR/24) . No antes de las 03.00 GMT: Adrian Mannarino (FRA) - Rafael Nadal (ESP/6) . Desde las 08.00 GMT: Ashleigh Barty (AUS/1) - Amanda Anisimova (USA) Pablo Carreño (ESP/19) - Matteo Berrettini (ITA/7) -- MARGARET COURT ARENA. No antes de las 02.00 GMT: Jessica Pegula (USA/21) - Maria Sakkari (GRE/5) . No antes de las 04.00 GMT Alexander Zverev (GER/3) - Denis Shapovalov (CAN/14) JOHN CAIN ARENA. No antes de las 05.30 GMT: Miomir Kecmanovic (SRB) - Gaël Monfils (FRA/17) ---------------------------------------------------------- dep/EFE