Dembélé se ejercitó con normalidad en el último entrenamiento

Sant Joan Despí (Barcelona), 22 ene (EFE).- El Barcelona realizó el último entrenamiento antes del partido de este domingo (21.00 horas) contra el Alavés, una sesión en la que Ousmane Dembélé, que no jugó ante el Athletic Club por decisión técnica debido a los problemas para cerrar su renovación, se ejercitó con normalidad. Los jugadores disponibles del primer equipo se entrenaron en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde no participaron los lesionados Sergi Roberto, Èric Garcia, Samuel Umtiti, Memphis Depay y Ansu Fati. Este último sufrió en San Mamés una lesión en el tendón proximal del bíceps femoral del muslo izquierdo. Los servicios médicos del club y Ansu decidirán en los próximos días el tratamiento a seguir. Ousmane Dembélé, en cambio, sí que está disponible para jugar, pero el club le ha pedido que salga en este mercado de invierno ante su negativa de aceptar las propuestas de renovación. Por ello, Xavi no convocó al extremo galo para jugar los octavos de final de la Copa del Rey contra el Athletic Club y este domingo, a la espera de conocer la lista de convocados, no está previsto que forme parte de la expedición para viajar a Vitoria.