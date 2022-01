Comoras, a dos días de jugar ante Camerún: 12 positivos, incluidos porteros

Redacción deportes, 22 ene (EFE).- La selección de Comoras se encuentra en cuadro a dos días de enfrentarse a la anfitriona Camerún en los octavos de final de la Copa de África de Naciones (CAN), tras haberse registrado doce positivos, incluidos los dos porteros disponibles y el seleccionador Amir Abdou. Según informó la propia Federación, se han producido doce casos que dejan sin guardametas al equipo, ya que Moyadh Ousseini y Ali Ahamada se encuentran entre los positivos y el otro portero, Ben Boina, está lesionado. Comoras, una de las grandes revelaciones de la primera fase de la CAN, se enfrentará el lunes a Camerún en el estadio de Olembé, en Yaundé, tras clasificarse como tercera del grupo C, por detrás de Marruecos y Gabón. Pese a ello, tanto Abdou como los jugadores esperan que en las pruebas a las que sean sometidos todos los miembros de la plantilla y el cuerpo técnico el domingo el resultado sea negativo. EFE jap/ism