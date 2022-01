Guillermo Garrido Glasgow (R.Unido) 22 ene (EFE). Centenares de personas se manifestaron este sábado por la independencia escocesa en Glasgow, en respuesta a lo que entienden como abuso de poder del Gobierno británico por el "Partygate", las fiestas celebradas en Downing Street durante la pandemia, en una protesta organizada por una plataforma ciudadana. Con menos asistencia de la estimada por los organizadores, la plataforma "All Under One Banner" (Todos bajo una misma bandera), centenares de ciudadanos denunciaron "la corrupción y el abuso de poder" de Westminster (Gobierno central). Neil Mackay, el máximo responsable de la plataforma, dijo a Efe que los manifestantes piden que “Boris Johnson sea destituido y el final del poder conservador" y agregó que “el Gobierno de Westminster está en crisis” y es por ello que “necesitamos independencia.” “Uno de nuestros mensajes hoy es que Escocia no puede esperar, fijar una fecha” para la escisión, añadió el responsable de la plataforma, cuyo cometido es ayudar a Escocia a conseguir su independencia a través de la movilización por toda la región. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, afirmó a finales de año en la clausura de la Conferencia Anual de su formación, el Partido Nacional Escocés (SNP), que su intención es “reactivar la campaña” al comienzo de esta primavera a fin de “iniciar el proceso -durante este año- para posibilitar un referéndum antes del final de 2023 -si la Covid lo permite-”. “Seremos mejores" con la independencia, señaló a Efe Paul Newton, irlandés de 56 años. “Westminster puede celebrar fiestas mientras que el resto de la sociedad está bajo toque de queda y restricciones. No hemos votado esto”, afirmó el ciudadano irlandés. “Es lo mejor que podemos conseguir, la independencia. Más gente está en contra de Boris", declaró Chris Davidson, uno de los gaiteros justo antes de que el sonido de su instrumento diera el compás de entrada a la marcha. Un 54 % de los encuestados está a favor de la independencia de Escocia, según un sondeo de la empresa ComRes realizado en medio la polémica por las fiestas en Downing Street durante el confinamiento. RECHAZO A LAS POLÍTICAS DE JOHNSON Durante la marcha, los manifestantes clamaron a favor de la independencia “¿Qué queremos?, independencia”, “¿Cuándo la queremos? Ya”, y también rechazaron las políticas conservadoras al decir: “tories, tories, tories, fuera, fuera, fuera” se escuchaba por las calles céntricas de la ciudad. “Las fiestas sólo demuestran que los tories, el Gobierno en el poder, son corruptos y nos tenemos que deshacer de ellos”, afirmó Christine Smith, otra de las asistentes. El 66 % de los escoceses no se sienten satisfechos con el Gobierno británico, ni con el Parlamento en Londres. La misma encuesta señala que el 80 % de los escoceses creen que Boris Johnson debería dimitir tras el escándalo de las fiestas celebradas en Downing Street durante el confinamiento por la covid. Christine considera que “Escocia estará mejor porque somos un país internacional, abiertos al exterior” y, a pesar de reconocer que hay problemas en la región, se muestra segura de “ser capaces de resolver la mayoría de ellos y ayudar a nuestros ciudadanos independientemente de dónde vengan.” Los sondeos en los últimos meses atisban una sociedad dividida sobre la cuestión de la autodeterminación de Escocia, señalando un empate técnico a la respuesta en las últimas encuestas -50/50-, un pequeño cambio de actitud respecto a 2014, donde el ‘No’ -55’3 %- se impuso al Sí -44’7 %-.EFE gg/vg/ie (vídeo) (foto)