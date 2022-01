Madrid, 22 ene (EFE).- El entrenador del Valencia, José Bordalás, aseguró tras la derrota por 3-2 contra el Atlético, en la que perdieron el partido encajando dos goles en el tiempo añadido, que su equipo necesita "ayuda urgente" en forma de fichajes y advirtió que lo pasarán "mal" si no pueden reforzar la plantilla. "El equipo necesita de manera urgente ayuda, pero lo necesita desde el verano. Si no nos ayudan lo pasaremos mal", manifestó el técnico valencianista, para quien la derrota tras ir ganando al descanso 0-2 se explica por esa falta de efectivos. El entrenador alicantino explicó que su equipo se echó atrás por el empuje rival, pero sobre todo por la falta de fuerzas. "El equipo ha hecho un gran esfuerzo en el primer tiempo, jugadores que venían de disputar minutos en pocas fechas... Si comparas la plantilla de Atleti con la nuestra, sus cambios son jugadores que pueden ser titulares, a ellos les ha dado frescura y el eqiupo se ha visto sometido. Nos ha faltado controlar el partido, es una pena porque no es la primera vez que nos pasa, nos pasó contra el Real Madrid, el Espanyol y ahora", explicó. Por todo ello, para el entrenador del Valencia es "un día duro", porque su equipo hizo "una magnífica primera parte". "Hemos sido superiores al Atleti, apenas nos han generado ocasiones de gol, hemos aprovechado las nuestras, hemos tenido alguna otra, nos fuimos al descanso con 0-2", relató, para después reconocer que con los cambios rivales y la falta de energías de los suyos, cayeron. "Hemos tenido que hacer cambios, Alderete, Lato, Carlos Soler ha acabado justos, Titi también... Los chicos que entran intentan ayudar, pero hemos pagado la inexperiencia de estos chicos que les falta mucho para poder competir este tipo de partidos", agregó Bordalás. "TIENEN QUE LLEGAR JUGADORES QUE MEJOREN" Bordalás se mostró confiado en tener fichajes aunque recordó que quedan pocos días de mercado. "Quedan pocas fechas. Confiemos en que lleguen. No sé qué jugadores, pero esperemos que lleguen jugadores acordes al nivel del Valencia. Ya lo dije en verano. Tienen que llegar jugadores que mejoren, jugadores que no nos mejoren no tiene sentido", recalcó. El entrenador explicó que el club le dice que están "trabajando en ello". "Eso es lo que me transmite el club y yo tengo que confiar hasta el último instante", agregó. Bordalás enfatizó que el Valencia es un equipo "grande, histórico" y si compara con otras plantillas "a día de hoy hay una diferencia enorme". "Los chicos ponen todo su empeño, lo dejan todo, pero hemos comprobado como cuando nos podemos enfrentar con equipos de media tabla hacia arriba faltan muchas cosas. Eso no se le escapa a nadie y no podemos dar la espalda a la realidad. Cuando oigo hablar de Europa pienso que tenemos que estar con los pies en el suelo, porque el equipo está a otras cosas", insistió el entrenador. "El club creo que entiende y no se le escapa las necesidades que tiene la plantilla. Y si ahora se nos marchan jugadores todavía se nos debilita mucho más", finalizó Bordalás. EFE 1011340 mam/apa