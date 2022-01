Bomba adosada a camioneta deja 7 muertos en Afganistán

ISLAMABAD (AP) — Una bomba adherida a una camioneta estalló el sábado en Afganistán, matando a por lo menos siete civiles e hiriendo a nueve, informaron funcionarios talibanes.

Nadie se atribuyó de inmediato el hecho ocurrido en la provincia occidental de Herat, pero el grupo Estado Islámico ha reivindicado ataques similares anteriormente, tanto contra civiles como contra líderes talibanes en otras partes del país desde que el Talibán tomó el poder en agosto.

Es el primer ataque con bomba ocurrido en Herat. El funcionario talibán local Naeemulhaq Haqqani informó que se investiga el atentado explosivo.

Un funcionario de inteligencia del Talibán en Herat dijo a The Associated Press que la bomba estaba fue adosada al tanque de combustible de la camioneta. El funcionario habló a condición de anonimato al no estar autorizado a hablar públicamente del ataque.

El director del servicio de ambulancias de Herat, Ebrahim Mohammadi, dijo que los heridos fueron llevadas al hospital provincial y que tres de ellos estaban en condición crítica.