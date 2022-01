Aumentan cifras de niños migrantes que llegan solos a la frontera sur de EEUU

Los Ángeles, 21 ene (EFE).- Las cifras de niños migrantes no acompañados que son aprehendidos por la Patrulla Fronteriza en la frontera sur del país han aumentado en las primeras tres semanas de 2022 respecto a la última de 2021. El jueves la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) aprehendió a 336 niños, más del doble que lo registrado el 30 de diciembre de 2021, cuando los agentes detuvieron a 150 menores. La diferencia es aun mayor en comparación con la cifra del miércoles 19 de enero, cuando las autoridades federales en la frontera aprehendieron a 485 niños, más de tres veces el número de los interceptados el 30 de diciembre. Desde que llegó al poder hace un año el Gobierno del presidente Joe Biden ha tenido que lidiar con un aumento significativo de las cifras de menores no acompañados que pasan la frontera sur. La avalancha obligó a la Administración en marzo y abril de 2021 a adaptar refugios temporales en centros de convenciones en varias regiones del país. El inicio de 2022 marcó un relativo avance para el Gobierno demócrata en este tema cuando logró rebajar la cifra de menores no acompañados bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) a menos de 10.000 por primera vez desde marzo del año pasado. En abril de 2021 los menores migrantes no acompañados en custodia de EE.UU. superaban los 24.000. Hasta el lunes 3 de enero, el HHS tenía 9.872 menores bajo su custodia, según cifras dadas por el Gobierno, Pero el avance en poder reunir a los menores con sus padres o tutores se ha visto frustrado con el aumento en las llegadas de menores. Para este viernes el HHS tiene 8.254 menores bajo su custodia y CBP tiene 642 niños que están en proceso de ser transferidos a Salud y Servicios Humanos, para un total de 8.896 menores. EFE amv/msc