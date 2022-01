Argentina marca un récord en exportaciones de vinos fraccionados en 2021

Buenos Aires, 22 ene (EFE).- Argentina logró en 2021 su mayor valor en la historia para las exportaciones de vinos fraccionados, con 817 millones de dólares, según destacó este sábado un comunicado de la Cancillería argentina. Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Argentina superó el récord anterior de ventas externas de vinos fraccionados logrado en 2012, de 786 millones de dólares. Además, Argentina volvió a superar la barrera de los 1.000 millones de dólares si se suman las exportaciones de vinos fraccionados, a granel y mostos concentrados, lo que no ocurría desde 2013. "En un contexto global alentador de recuperación del sector, Argentina fue uno de los países que más creció en exportaciones de vinos, en relación con los niveles de prepandemia", según la Cancillería. En este sentido, Argentina "consiguió mejoras importantes en las exportaciones de vinos en botella, creciendo en volumen y precio en una categoría que aporta valor agregado a la industria", explicó. Sin embargo, durante 2021 se redujo casi 15 % el volumen exportado total de vinos en hectolitros respecto de 2020 debido a la disminución en graneles -por falta de oferta exportable-, según los datos del INV. Pero el comunicado resaltó que los vinos fraccionados fueron la locomotora que generó los buenos resultados con 9,2 % de crecimiento en volumen y 15,8 % en valor y destacó el desempeño de los vinos espumosos, que subieron 44 % en volumen debido a la recuperación de los canales de hotelería y gastronómico a nivel global. Y el INV señaló que este avance "se produce incluso en un contexto global de falta de envases de vidrio". Los principales destinos de exportación del vino argentino en 2021 fueron EE.UU., Reino Unido, Brasil, Canadá y Países Bajos y hubo "sustanciales incrementos" respecto de 2020 hacia mercados como México, China, Francia, Suiza y Paraguay, según la Cancillería. Dentro de los principales varietales exportados se destacan los Malbec, Cabernet Sauvignon y Chardonnay, agregó. La Cancillería argentina destacó las acciones de la embajada argentina ante el Reino Unido, que participa desde 2011 en el "Malbec World Day", la iniciativa global creada por Wines of Argentina y la Corporación Vitivinícola Argentina para posicionar la marca MalbecArgentino. También, la participación en las ferias del sector, como The International Bulk Wine and Spirits Show y la London Wine Fair, así como ProWine 2021 en Shanghai. A su vez, destacó el Plan 1000 -que contempla herramientas de financiamiento-, la baja y eliminación de retenciones a pequeñas y medianas empresas y la duplicación de reintegros de exportación entre las medidas para promover el comercio exterior de la vitivinicultura.