Arce destaca modelo económico y pide unidad en Día del Estado Plurinacional

La Paz, 22 ene (EFE).- Un limitado festejo por la pandemia de la covid-19 y un mensaje del presidente de Bolivia, Luis Arce, destacando los logros económicos en su gestión y la petición de unidad marcaron el 13 aniversario del Día del Estado Plurinacional. Este año, al igual que en 2021, los festejos por el Día del Estado Plurinacional no fueron los habituales con el objetivo de evitar las aglomeraciones de personas por la pandemia de la covid-19. Es así que este año tampoco hubo sesión parlamentaria, desfiles y las calles aledañas a la Casa Grande del Pueblo, el lugar donde funciona el Ejecutivo, estaban vacías cuando usualmente están ataviadas de personas pertenecientes a organizaciones sociales para escuchar el discurso presidencial. El austero acto comenzó con un ritual ancestral para la Pachamama o Madre Tierra en el que un grupo de amautas o sabios aimaras realizaron una ofrenda para conmemorar esta fecha que es festiva en el país y contó con la participación de Arce, el vicepresidente, David Choquehuanca, y otras autoridades. Luego de la ofrenda los pocos invitados entre ministros y representantes de organizaciones indígenas y sociales ingresaron a la Casa Grande del Pueblo para escuchar el discurso presidencial, algunos utilizando sus vestimentas tradicionales. Antes del acto central hubo la presentación de danzas típicas de las distintas regiones del país. DISCURSOS Choquehuanca en su intervención abogó por la unidad y no dar cabida al divisionismo, sino más bien construir "hermandad". "En el Estado Plurinacional nadie debe ser más que nadie, nadie debe sentirse dueño de nada y de nadie, nuestro compromiso es construir la hermandad y autogobernarnos donde el pueblo es escuchado", manifestó el vicepresidente. Arce en su discurso también llamó a la unidad del pueblo boliviano y no dejar que florezcan las ambiciones. "Nuestra lucha no tendrá éxito si florecen las ambiciones individuales y los enfrentamientos internos, la historia reciente nos enseña que solo la conciencia, la organización, la movilización del pueblo unido entorno a un pueblo histórico es capaz de derrotar a sus enemigos tan poderosos como el imperialismo", sentenció. Por su parte, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, pidió al Gobierno un trabajo coordinado con las organizaciones sociales. "Creo que hay la necesidad de hacer una evaluación de manera conjunta Gobierno y organizaciones sociales, una evaluación de gestión 2021 para trazarnos tareas, nuevos retos", dijo Huarachi. Esta semana, Arce se reunió con algunas organizaciones sociales para hacer un análisis del desempeño de sus ministros, ya que pedían que algunos fueran cambiados. LOGROS ECONÓMICOS Arce también enfatizó en su discurso los logros económicos en su gestión y las medidas que asumió con el modelo económico social comunitario y productivo con el que el país está retomando la "senda del crecimiento y la estabilidad económica". "Nos sentimos orgullosos de que nuestro Estado Plurinacional haya retomado su posición favorable en la región en temas de crecimiento en el primer trimestre de 2021 ubicándose entre las tres economías de mayor crecimiento de América del Sur", destacó Arce. Entre algunos de los datos que compartió está el crecimiento económico del 8,9 % al tercer trimestre del año pasado, el crecimiento del 37 % de la inscripción de empresas nuevas en el país. También destacó que "por primera vez en siete años se registró un superávit comercial en la balanza comercial de 1.729 millones de dólares a noviembre de 2021". Así como algunos logros sociales en los que destacó que en el primer año de su gestión se redujo la pobreza moderada y extrema en el país. "Hoy la pobreza moderada se sitúa en 36,3 % y la pobreza extrema en 11,1 %, indicadores de pobreza nunca antes vistos en nuestro país", señaló Arce. REPERCUSIONES El expresidente Evo Morales, que en su Gobierno instauró este día festivo, rindió su homenaje con un mensaje en Twitter en el que destacó el "coraje" del pueblo boliviano. "Rendimos homenaje a nuestro pueblo que con coraje, dignidad y sabiduría ha protagonizado las grandes luchas por libertad, soberanía e igualdad hasta lograr la primera Asamblea Constituyente de la historia para refundar Bolivia", escribió Morales. En tanto, la ministra de la Presidencia, Maria Nela Prada, indicó que antes había ciudadanos de primera y de segunda, pero que ahora con el Estado Plurinacional esto ha cambiado.