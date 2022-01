2-2. Premio menor a la fe del Sevilla

Curri Carrillo Sevilla (España), 22 ene (EFE).- El Sevilla y el Celta empataron a dos en un partido con un tiempo para cada uno, un premio menor para los sevillistas en su lucha por pelear el título de Liga al Real Madrid, aunque salvaron un punto fruto de su gran reacción, liderada por el argentino Alejandro 'Papu' Gómez ante un efectivo conjunto vigués. Los célticos, con mucha puntería en la primera parte, no supieron guardar su renta, tras irse al descanso con un 0-2 merced a los tantos del argentino Franco Cervi e Iago Aspas, pues el Sevilla apretó en la reanudación, igualó por medio de Papu Gómez y Óliver Torres, en los minutos 71 y 74, e incluso pudo ganar, pero el centrocampista cabeceó un balón a un poste a 9 minutos del final. Se medían dos equipos con objetivos claros: el Sevilla, seguir firme a la estela del líder, el Real Madrid; y el Celta, dar un paso adelante para meterse en la lucha por Europa, con hasta nueve bajas en los sevillistas, más la de su técnico, Julen Lopetegui, con síntomas de COVID-19, y su segundo, Pablo Sanz, en el banquillo. En el debut del mexicano Tecatito Corona como titular, a pierna cambiada en la izquierda y el más incisivo de los hispalenses en el primer tiempo, y con el regreso del meta serbio Marko Dmitrovic, el equipo andaluz trató de hacerse con el control desde pronto, aunque todo se tornó de principio en un partido de ida y vuelta. Los locales llevaron la iniciativa, pero sin ningún éxito ante un Celta sólido y fiable, en el que el argentino Chacho Coudet apostó por el mismo once que ganó 2-0 a Osasuna. Además, con la movilidad de Brais Méndez, Cervi o Iago Aspas le crearon problemas al Sevilla, menos profundo y clarividente que otras veces. Avisó pronto en una acción por la derecha Aspas y replicó sobre el primer cuarto de hora Tecatito con otra personal que abortó el argentino Matías Dituro, pero la posesión del balón sevillista fue engañosa ante un Celta muy efectivo y que aprovechó dos errores defensivos del rival, de Acuña y Ocampos, para ponerse por delante. Tras un tiro del argentino Lucas Ocampos con un despeje de su compatriota Dituro que el también argentino Acuña no atinó a mandar entre los tres palos, el equipo celeste aprovechó su calidad arriba para lograr una ventaja de dos goles en sólo tres minutos, al marcar en el 37 Franco Cervi, tras rechazar Dmitrovic un tiro de Mina, y Aspas en el 40 desde la frontal, a pase de Brais Méndez. En la reanudación, el Sevilla movió el árbol con un triple cambio al entrar Óliver Torres, el argentino Papu Gómez y el joven Iván Romero por Rakitic, Fernando y un desaparecido Rafa Mir, y luego Gudelj por un Tecatito que lo dio todo y acabó exhausto, y al final el canterano Luismi Cruz por Jordán. Los sevillistas salieron a tumba abierta a recortar su desventaja y, con el empuje sobre todo del Papu Gómez auxiliado por Ocampos y un Óliver Torres muy entonado, fueron ganándole la partida a un Celta irregular, aunque pudo ampliar su renta a los 12 minutos del segundo tiempo, pero un cruce providencial de Diego Carlos impidió a Cervi encarar, solo, a Dmitrovic. A partir de ahí, el Sevilla apretó todo lo que pudo y los cambios de Pablo Sanz, sustituto de Lopetegui, le dieron su fruto muy pronto, al acortar distancias Papu Gómez con un golazo a los 71 minutos, tras un disparo con la zurda desde la frontal que se coló cerca de una escuadra de Dituro. Tres minutos más tarde, un centro desde la izquierda de Papu Gómez, el auténtico revulsivo del Sevilla, lo remató Óliver Torres, también muy activo desde su salida tras el descanso, para hacer el 2-2, e incluso pudo darle a su equipo un triunfo que buscó de forma machacona a 9minutos del final, pero estrelló su cabezazo en un poste. Al final, 2-2 como premio al esfuerzo de unos y otros. - Ficha técnica: 2 - Sevilla: Dmitrovic; Montiel, Diego Carlos, Rekik, Acuña; Jordán (Luismi Cruz, m.90), Fernando (Papu Gómez, m.46), Rakitic (Óliver Torres, m.46); Ocampos, Rafa Mir (Iván Romero, m.46), Tecatito Corona (Gudelj, m.71). 2 - Celta: Dituro; Hugo Mallo, Aidoo (Murillo, m.64), Araújo, Javi Galán; Fran Beltrán; Brais Méndez (Solari, m.77), Denis Suárez (Tapia, m.64), Cervi (Nolito, m.64); Santi Mina (Galhardo, m.82) y Aspas. Goles: 0-1, M.37: Cervi. 0-2, M.40: Iago Aspas. 1-2, M.71: Papu Gómez. 2-2, M.74: Óliver Torres. Árbitro: José María Sánchez Martínez. Amonestó al local Gudelj (m.83) y a los visitantes Cervi (m.23), Denis Suárez (m.31), Tapia (m.66) y Murillo (m.77). Incidencias: Partido de la vigésima segunda jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante 30.059 espectadores. Dirigió desde la banda al Sevilla su segundo entrenador, Pablo Sanz, al tener síntomas de COVID-19 Julen Lopetegui. EFE cc/ism (Foto)