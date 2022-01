Vermaelen cuelga las botas y será ayudante de Martínez en la selección belga

Bruselas, 21 ene (EFE).- El defensa central belga Thomas Vermaelen, exfutbolista del Ajax, Arsenal, Barcelona, Roma y Vissel Kobe, cuelga las botas a los 36 años y pasará a integrarse en el equipo técnico de la selección de Bélgica que dirige el español Roberto Martínez. "Hasta la vista, Verminator. Gracias, Thomas", ha despedido la selección del Bélgica al veterano jugador tras conocerse este viernes que abandona su carrera como jugador a través del diario belga Het Laatste Nieuws, tras 17 años como profesional y 70 partidos como internacional con los "Diablos rojos". Según ese periódico, el jugador pasará a ser adjunto en la selección de Martínez, que oficialmente no tenía segundo entrenador desde la salida de Shaun Maloney el pasado diciembre para entrenar al Hibernian de Edimburgo. El futbolista, que disputó la pasada Eurocopa con Bélgica, había quedado libre de contrato al terminar su relación con el Vissel Kobe japonés en el que militan los españoles Andrés Iniesta, Bojan Krkic y Sergi Samper. Nacido en la localidad flamenca de Kapellen, Vermaelen consiguió su primer título profesional en 2004 con el Ajax, quedando campeón de la liga de Países Bajos. Con el club de Ámsterdam ganó también la Copa y la Supercopa neerlandesas, ambas en 2006 y en 2007. De ahí saltó al Arsenal, donde club en el que militó entre 2009 y 2014 y con el que no consiguió títulos pero sí fue seleccionado en el "once ideal" de la Premier de 2010. De la liga inglesa pasó a la española con el FC Barcelona, club en el que jugó entre 2014 y 2019 ganando cuatro veces la liga (2015, 2016, 2018 y 2019), tres la Copa del Rey (2015, 2016 y 2018), una vez la Liga de Campeones (2015) y otra el Mundial de Clubes (2015), antes de recalar en el equipo nipón en el que terminó su carrera. No obstante, las lesiones no le permitieron tener continuidad en el club blaugrana, donde en su temporada más activa disputó 20 partidos, antes de recalar en el equipo nipón en el que terminó su carrera. EFE jaf/asa/lm