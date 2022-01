Venta masiva en tecnología arrastra acciones; bitcóin cae

(Bloomberg) -- Las acciones cayeron, coronando la peor semana desde que el inicio de la pandemia sacudió los mercados. Las acciones tecnológicas fueron las más afectadas por la venta masiva en medio de resultados empresariales decepcionantes y perspectivas de tasas de interés más altas en Estados Unidos.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó 1,9 % a las 4 p.m. hora de Nueva York

El Nasdaq 100 cayó 2,7%

El Dow Jones Industrial Average cayó 1,3%

El índice MSCI World cayó 1,8%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó 0,1%

El euro subió 0,3% a US$1,1345

La libra esterlina cayó 0,3% a US$1,3557

El yen japonés subió 0,4% a 113,68 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó cinco puntos básicos al 1,76%

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años cayó cuatro puntos básicos al -0,06%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Gran Bretaña disminuyó cinco puntos básicos al 1,17%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó 0,7% a US$84,91 el barril

Los futuros del oro cayeron 0,7% a US$1.832,70 la onza

Nota Original:

Tech Selloff Leads Stocks Lower; Bitcoin Sinks: Markets Wrap

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.