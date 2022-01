Venezuela administra la tercera dosis anticovid entre críticas y opacidad

Saraí Coscojuela Caracas, 21 ene (EFE).- Venezuela avanza en el proceso de vacunación contra la covid-19 con la aplicación de una tercera dosis ante la aparición de la variante ómicron, mientras crecen las denuncias de incumplimiento del cronograma que el mismo Gobierno estipuló y con opacidad en las cifras de inmunización. El presidente Nicolás Maduro anunció el plan de vacunación de refuerzo el pasado 23 de diciembre, el mismo día en que confirmó los primeros casos de la variante ómicron en el país. El proceso empezó formalmente el 3 de enero y, de acuerdo con la información del ministro de Salud, Carlos Alvarado, los primeros en ser inmunizados debían ser los sanitarios en contacto directo con pacientes de covid-19 y, a continuación, al resto de trabajadores de la salud. Luego vendrían los mayores de 60 años y, desde la tercera semana de enero, pacientes menores de 60 años con alguna enfermedad asociada que pueda aumentar el riesgo de complicarse si contrae el virus, seguido del personal que trabaje con público. A partir de febrero, debe acudir a ponerse la tercera dosis el resto de la población, siempre que hayan transcurrido más de 6 meses desde que se aplicaron la segunda dosis. Además, el ministro dijo que en los primeros días se vacunaría en hospitales, clínicas y Centros de Diagnóstico Integral (CDI, ambulatorios) y, posteriormente, las dosis se enviarían al resto de centros habilitados en el país. Sin embargo, desde el primer día de este nuevo proceso de inmunización, los ciudadanos, sin discriminar si eran trabajadores de la salud o mayores de 60 años, acudieron al hotel Alba Caracas para recibir la tercera dosis, a pesar de no ser un centro médico, según pudo constatar Efe. NO LES LLEGA A TODOS A pesar de la información del ministro Alvarado y de la insistencia en que Venezuela cuenta con todas las dosis necesarias, el sindicato Monitor Salud exigió que las vacunas lleguen a todos los hospitales del país porque, según sus datos, solo en el 73 % de los centros de salud han recibido la tercera dosis para inmunizar a su personal. El sindicato indicó que, de acuerdo con un estudio realizado en 63 centros sanitarios de 21 estados de Venezuela más Caracas, solo 46 hospitales dijeron haber recibido las dosis de refuerzo y en 26 % de estos "no solo" se estaba vacunando al personal sanitario, "sino que también se estaría dando espacio a la población en general". Recordó la necesidad de proteger y considerar como prioridad a los trabajadores sanitarios, "al ser quienes se exponen a diario" a la covid-19. Igualmente, dijo que, solo en el 86 % de los establecimientos sanitarios que recibieron dosis de refuerzo en la semana del 3 al 9 de enero, comenzaron el proceso de aplicación de este refuerzo, ya que el 14 % restante "cuenta con cronogramas de aplicación de la tercera distintos al que le siguió hasta ahora". Monitor Salud aseguró en otro reporte que, durante 2021, 6.114 sanitarios se contagiaron de covid-19. De acuerdo con datos de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, 815 trabajadores de la salud murieron en el país caribeño desde el inicio de la pandemia hasta el pasado 31 de diciembre. CIFRAS INCOMPLETAS Las cifras de vacunación en Venezuela no se publican con regularidad, mientras Maduro asegura que el país está "rumbo al 100 % de ciudadanos vacunados y cuenta ya con el 95 % de las personas adultas inmunizadas". Pero, como es costumbre en su discurso, el mandatario nunca especifica si este porcentaje corresponde a personas que solo han recibido una dosis de la vacuna o las dos necesarias para estar plenamente inmunizado. "En el año 2021, con mucho esfuerzo y a pesar de las dificultades, adquirimos las vacunas y llegamos al 95 % de personas adultas inmunizadas. Además, estamos vacunando a los niños y niñas, y vamos rumbo al 100 % para proteger la salud del pueblo", dijo Maduro en su cuenta de Twitter. Sin embargo, el pasado 11 de octubre, la viceministra de Salud, Marisela Bermúdez, confirmó que el 50 % de la población contaba, en aquel momento, únicamente con una dosis de las dos necesarias para alcanzar la inmunización. Posteriormente, el 16 de diciembre, el viceministro de Salud, Gerardo Briceño, aseguró que el 55 % de la población venezolana contaba con la pauta completa de vacunación contra la covid-19. La información la ofreció en la II Reunión de Coordinación del Plan de Autosuficiencia Sanitaria para América Latina y El Caribe, según una nota de prensa publicada por la Cancillería venezolana. EFE sc/gdl/lll (foto)(video)