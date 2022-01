Uruguay busca en Fitur darse a conocer en el mercado europeo

Madrid, 21 ene (EFE).- Dar a conocer el país al mercado europeo es el gran objetivo de Uruguay en la Feria de Turismo Internacional (Fitur) que se celebra estos días en Madrid, además de promocionar su marca "Uruguay natural" y la nueva diversificación de ofertas, que incluye la opción gratuita de vacunarse con una dosis de Pfizer para los visitantes de la región. "Uruguay es un país que la gente desconoce y ese es uno de nuestros grandes objetivos, darlo a conocer antes que a sus productos", dijo el ministro uruguayo de Turismo, Tabaré Viera, en una entrevista con Efe en la capital española. Viera destacó la fortaleza del país en cuanto a la seguridad, las garantías de tradición democrática y de respeto a sus compromisos jurídicos, en el que hay plena libertad monetaria y bancaria. Además, "tres millones de habitantes de buen nivel cultural, buenas escuelas, universidades, buena sanidad. Tiene enormes fortalezas con una diversidad en la oferta turística muy importante". EN BUSCA DEL MERCADO EUROPEO A finales de septiembre de 2021, Uruguay decidió abrir las fronteras, primero como experiencia piloto y únicamente para extranjeros propietarios en el país, y luego a partir de noviembre ya definitivamente con vacunación y con PCR. En diciembre, cuando comenzaba la temporada de verano, las cifras de turistas aumentaron significativamente, aunque sin alcanzar los niveles de 2019. Desde entonces y hasta ahora han ingresado unos 200.000 visitantes de la región, donde el mercado fundamental es el argentino (65 %), el brasileño (28 %) y después de distintos orígenes. Sin embargo, el europeo se sitúa en torno al 4 %. "Es un mercado todavía a apreciar. Cuando los europeos conocen Uruguay se enamoran de él, de hecho hay muchos que se han ido a residir allí, gente que vivió o trabajó allí, diplomáticos, representantes de empresas", explica Viera. UNA OFERTA DIVERSIFICADA La inversión turística está declarada interés nacional en el país sudamericano, "y por lo tanto lo primero que nos importa es hacer conocer Uruguay como país y Uruguay Natural, como marca país", insistió el ministro. El turismo es una política de Estado, "que no ha sido cambiada por tres gobiernos de diferente color y que muestra al país como es, con una gastronomía basada en la carne uruguaya que es absolutamente natural, de ganado trazado". "Un país pequeño territorialmente pero 100 % de praderas naturales, clima templado y que ofrece su tradicional producto de turismo costero, en el sur y en el este, tanto en el río de la Plata como en el Atlántico", detalló Viera. También destacó otros destinos consolidados, como el turismo termal, en el litoral del río Uruguay, como oferta para todo el año, con buenas infraestructuras y excelentes comunicaciones. Otros productos innovadores son el enoturismo, con rutas por todas las regiones y el turismo naturaleza, a pesar de no tener grandes accidentes geográficos: "No somos un país de montañas ni de desiertos, pero tenemos algunas quebradas y sierras en las que se está consolidando el desarrollo turístico". Viera llamó la atención también sobre el turismo minero, en el norte y noreste del país, una ruta minera entre unas viejas minas de oro y las piedras semipreciosas en el departamento de Artigas, ágatas y amatistas que son exportadas a todo el mundo. Además, se está consolidando el turismo religioso y el astro turismo, productos innovadores junto al turismo cultural, "que están creciendo, que diversifican la oferta y que complementan la tradicional". SEGURIDAD SANITARIA Y VACUNACIÓN CON PFIZER Uruguay exige en estos momentos al turista para entrar en el país el esquema de vacunación completa según la marca para los mayores de 18 años, PCR negativa y una declaración jurada. Entre 12 y 18 años solo PCR negativa y nada para los menores de 12 años. "Pero después se le da la opción a quienes ingresan de poder aplicarse una dosis de la vacuna Pfizer. Sobre todo para la región es muy de recibo la oferta porque tienen otro tipo de vacunas y la Pfizer les da un refuerzo de confianza y posibilidades de ingreso en algunos países que exigen esa marca", explicó Viera. "No es un turismo de vacuna, es un servicio más a los turistas y es gratuito y relativamente fácil de hacer", precisó. La llegada de ómicron se ha notado en el número de contagios, que han aumentado considerablemente, pero no tanto en el sector que encabeza el ministro, aunque han caído algunas reservas y ha impactado también en los servicios por los empleados contagiados. "Pero confiamos en la previsión de los científicos que apunta a una bajada de esta nueva cepa próximamente y que de la pandemia pasemos a la endemia y la vacunación siga su efecto", concluyó Viera. Alida Juliani