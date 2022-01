Un mayor número de armas no reduce la violencia de un país

Bogotá, 21 ene (EFE).- Una gran cantidad de civiles armados no garantiza que haya menos homicidios en un país, ya que el nivel de violencia depende de muchos otros factores, como el narcotráfico, la corrupción de las fuerzas de seguridad o la eficacia del sistema judicial. Un tuit con más de 1.000 "me gustas" del diputado mexicano Gabriel Quadri de la Torre, del partido opositor Acción Nacional (PAN), asegura que es "una vulgar mentira" que las armas causen violencia y crimen. En "Estados Unidos, Canadá, Suiza, Finlandia y muchos otros países hay más armas que población", pero "sus tasas de homicidio son infinitamente más bajas que en México", asegura. Otros usuarios han vertido en redes mensajes similares la última semana, como un analista chileno que también vincula la regulación del control de armas con las tasas de homicidios, en un tuit con más de 7.000 "me gustas". Un debate avivado en Chile tras aprobarse en el Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Control de Armas para hacer más estricta la legislación en materia de posesión, tráfico y utilización de armas de fuego. HECHOS: Estados Unidos es el único país con más armas que personas, y algunas de sus ciudades tienen una tasa de homicidios más alta que Ciudad de México. Lo cierto es que no hay una relación causal entre el número de armas y el nivel de violencia, pues depende de muchos factores, como aseguran varios expertos a EFE. EE.UU. ES EL ÚNICO PAÍS CON MÁS ARMAS QUE PERSONAS Los últimos datos del estudio suizo Small Arms Survey, encuesta que estima la cantidad de armas ligeras en manos de civiles en el mundo, tanto legales como ilegales, muestran que en el año 2017 no había ningún país con más armas que su población, excepto Estados Unidos. El país norteamericano cuenta con un total estimado de 393,4 millones de armas, más que el total de sus habitantes, unos 326 millones. Eso significa que hay 120,5 armas por cada 100 personas. Canadá, Suiza y Finlandia tienen una tasa de 34,7; 27,6 y 32,4 armas por cada 100 personas, respectivamente. México tiene menos, 12,9, pero no es un número menor comparado con el resto de la región. Es el quinto país de más de un millón de personas con más armas por cada cien habitantes de América Latina y el Caribe, por detrás de Uruguay (34,7) o Venezuela (18,5). En cuanto a la tasa de homicidios, según la Oficina de Naciones Unidas de la Droga y el Delito (UNODC), México tiene 29,1 víctimas de homicidios por cada 100.000 habitantes y Estados Unidos tiene 5; más que Canadá (1,8), Finlandia (1,6) y Suiza (0,6). NO HAY CAUSALIDAD ENTRE LAS DOS COSAS A pesar de estas cifras, no hay una relación directa entre la cantidad de civiles armados y la seguridad de un país, explica a EFE Jairo Libreros, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Externado de Colombia. "Cuando comparas EE. UU. o Finlandia con México hay que tener en cuenta otras variables, como que en esos países hay un seguimiento muy preciso de las armas y sus dueños, y un control eficaz del espacio público por parte de los cuerpos de policía que patrullan las calles", afirma el analista. También tienen fuerzas de seguridad y un sistema judicial mucho más eficaces en la resolución de los homicidios, sin "tasas de impunidad tan altas como las de México o Colombia". Además, esos dos países cuentan con altas tasas de tráfico ilícito de armas, con una relación directa, según Libreros, con "el narcotráfico, donde en Colombia y México las armas son una moneda de pago que utilizan los carteles". EL IMPACTO DEL TRÁFICO DE ARMAS ILEGALES México registra el periodo más violento de su historia en los primeros dos años de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020. El Gobierno ha señalado al tráfico de armas desde Estados Unidos como uno de los principales factores. En ese sentido, Romain Le Cour, coordinador del Programa de Seguridad y Reducción de la Violencia en la organización México Evalúa, asegura a EFE que la relación que se observa "es con el tráfico de armas ilegales, cuyo impacto sobre la violencia está más que demostrado". CIUDADES DE EE.UU. CON MÁS HOMICIDIOS Un análisis estadístico del medio mexicano Animal Político, miembro de la Red Internacional de Verificación (IFCN, por sus siglas en inglés), a la que también pertenece EFE Verifica, mostró que no había ninguna relación significativa entre el número de armas y las tasas de homicidios en diferentes países. Además, hay ciudades de Estados Unidos con una tasa de homicidios más alta que la capital de México. Por ejemplo, según la organización mexicana Seguridad, Justicia y Paz, la ciudad de San Luis, en Misuri, EE.UU., tuvo una tasa de 64,54 víctimas por cada 100.000 habitantes en 2019; mientras que en Ciudad de México fue de 14, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México.