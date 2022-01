Suspenden en Italia a los médicos y dentistas no vacunados

ROMA (AP) — La asociación profesional médica de Italia suspendió a unos 1.900 médicos y dentistas porque no han cumplido la ley que les obliga a recibir las dos vacunas y el refuerzo contra el COVID-19.

Eso equivale al 0,4% de la membresía total, pero la federación dice que otros 30.000 miembros aún no han completado su vacunación. La federación ha dicho que algunos tal vez no han violado la ley, pues luego de haber dado positivo no pueden recibir la vacuna por ahora. Otros, agregó, pueden tener razones médicas para no vacunarse. Adicionalmente, otros deben esperar que pasen los cuatro meses para recibir la dosis de refuerzo.

“Es una cifra aproximada que no refleja la verdadera situación de los trabajadores de la salud que no han cumplido”, expresó en un comunicado el presidente de la federación, Filippo Anelli.

Italia obliga a los trabajadores de salud, los docentes, la policía, las fuerzas armadas y los que brindan servicios a los hogares de ancianos a recibir todas las dosis de la vacuna contra el COVID-19. Los mayores de 50 años deben vacunarse o demostrar que se han recuperado recientemente de la enfermedad para poder acceder al trasporte público y otros servicios.

Los trabajadores de la salud deben recibir la dosis de refuerzo, según la ley sancionada por el gobierno el mes pasado.

La suspensión de los no vacunados por parte de la federación profesional médica “no tiene la intención de ser punitiva”, aseguró Anelli. “El objetivo, como dice la ley, es proteger la salud pública y mantener las condiciones adecuadas de salubridad al proveer la atención médica”.

Para rendir homenaje al sacrificio de los médicos que atienden a enfermos de COVID-19, la federación publica listas de todos sus miembros que han muerto del virus, que hasta ahora suman 366.