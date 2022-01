República Dominicana confirma deportación de 4 niños haitianos

Santo Domingo, 21 ene (EFE).- República Dominicana confirmó este viernes la deportación de cuatro menores de origen haitiano que, según denuncias, fueron interceptados cuando se dirigían al colegio en la comunidad de Rancho Viejo de Sabana, en La Vega (norte), sin que ningún adulto los acompañara en el traslado a Haití. En un comunicado, el gubernamental Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) indicó que dos niñas de 7 y 11 años y dos niños de 4 y 5 están bajo la protección del Instituto de Bienestar Social y de Investigación (Ibesr), de Haití, con quienes mantiene conversaciones "permanentes" para proceder "a realizar la reunificación con sus familiares a la brevedad posible". Este trabajo se realiza, agregó, "mediante entrevistas conforme a los estándares internacionales para determinar el interés superior del niño, para luego realizar la reunificación familiar en la República Dominicana, si procede, o la entrega al Ibesr para que haga la reunificación en territorio haitiano". En los casos que no es posible hacer la reunificación se realiza el ingreso en un centro de protección especial del sistema dominicano, explicó Conani, órgano rector del sistema nacional de protección de los derechos de los menores en el país. Aunque Conani confirmó cuatro casos, el pastor Odima Souffrant, denunció ayer a Efe seis. Cuatro pertenecen al centro de aprendizaje de la congregación religiosa Iglesia Pentecostal Faro de Luz, que dirige Souffrant, mientras que otros dos cursan estudios en la Escuela Buenas Noticias de Jesucristo, en Sabaneta, aseguró. Según relató a Efe, el pasado martes un autobús de migración fue interceptando a los menores, vestidos con uniforme escolar, en distintos puntos de la comunidad y, al ver el vehículo con los niños uniformados de escolares lo siguió con intención de recuperarlos. "Me acerqué para hablar con el coronel" responsable del transporte, "pero no quería entenderme. Había muchos dominicanos gritando por el abuso de llevarse a los niños en la guagua (autobús)", a la que los subieron "por la fuerza", resultando herido en un dedo uno de los menores al quedar atrapado por la puerta del vehículo, según contó. Ese día condujeron a los menores a Dajabòn y de ahí a localidad haitiana de Ouanaminthe, hasta donde se trasladaron algunas familias el miércoles. El responsable del Ibesr en la localidad haitiana de Ouanaminthe, Ocean Rémy, también confirmó a Efe el retorno forzoso de los menores, de 14, 12, 11, 7, 5 y 4 años de edad. Las autoridades migratorias dominicanas desarrollan desde hace meses una campaña de detención y expulsión del país de migrantes haitianos en situación irregular, incluyendo a mujeres embarazadas, interceptadas en hospitales del país cuando acuden a hacerse una revisión médica. La ONU hizo en noviembre un llamamiento a República Dominicana para que suspenda las acciones que atenten contra los derechos humanos de la población haitiana. EFE mf/rrt