Ranking Apple en Estados Unidos: top 10 de las canciones más populares de hoy viernes, 21 de enero

La oferta musical nunca había sido tan extensa como hoy en día. Ello trae consigo que no sea fácil encontrar canciones que se adapten a nuestros gustos. Los usuarios de Apple ahora tenemos la sencillez de encontrar las novedades según diversas características.

Entonces, basta con visitar esta plataforma de transmisión por internet para que los suscriptores podamos acceder a una lista con sus 10 canciones más populares, de modo que sea más fácil escogerlos.

Hay gran variedad de géneros, que agradarán a distintos públicos. Así, pasaremos muchas horas atentos a nuestros audífonos y altavoces. Conoce qué escuchan los demás, quizás así descubras lo mejor que tenemos en parrilla para ti. Te lo contamos a continuación:

1. pushin P (feat. Young Thug)

La melodía de Gunna y Future se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la primera posición.

2. Super Gremlin

«Super Gremlin» de Kodak Black es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. Cold December

Lo más nuevo de Rod Wave, «Cold December», entra directamente al tercer puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

4. P power (feat. Drake)

En cuarto lugar, continúa «P power (feat. Drake)» de Gunna.

5. Hrs and Hrs

Cosechar éxitos es sinónimo de Muni Long. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Hrs and Hrs», debute en el quinto lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

6. We Don't Talk About Bruno

Con una diferencia favorable de 4, «We Don't Talk About Bruno» de Carolina Gaitán La Gaita, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz y Encanto Cast se sitúa hoy en el puesto 6 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

7. 25k jacket (feat. Lil Baby)

«25k jacket (feat. Lil Baby)» de Gunna va en descenso: ya llega al séptimo lugar.

8. thought i was playing

El que fuera un exitazo de Gunna y 21 Savage va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el octavo puesto.

9. poochie gown

«poochie gown» de Gunna pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la novena posición, lo que apunta a que va de salida.

10. how you did that (feat. Kodak Black)

«how you did that (feat. Kodak Black)» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Gunna está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

Ojalá te hayamos entusiasmado con este resumen de las canciones más escuchadas en Estados Unidos. ¡Anímate a descubrirlas tú también en Apple!

Hay miles de horas de música. Recordemos que Apple es experto en transmitir la mejor programación y en este apartado tampoco hay diferencia.

No te quedes atrás y síguenos en el viaje.