Próximo fondo de Apollo no invertirá en combustibles fósiles

(Bloomberg) -- Apollo Global Management Inc. se comprometió a no invertir en combustibles fósiles en su próximo fondo de adquisiciones, distanciándose de un sector que ha generado pérdidas y controversias para las firmas de capital privado.

La empresa comunicó el plan mientras busca recaudar US$25.000 millones para su última oferta emblemática, según personas familiarizadas con el asunto.

La decisión es un paso más de Apollo para alejarse del sector, a medida que los administradores de activos enfrentan una intensa presión para invertir en empresas con prácticas ambientales positivas. También se produce cuando la industria financiera se prepara a navegar por las políticas de inversión ambiental, social y de gobernanza corporativa.

Una portavoz de Apollo, con sede en Nueva York, declinó realizar comentarios.

Si bien los estados liderados por los demócratas han elogiado a las empresas por evitar los combustibles fósiles, tales posturas han provocado una reacción negativa en los estados predominantemente republicanos. El año pasado, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó un proyecto de ley que prohíbe las inversiones estatales en empresas que cortan los vínculos con las industrias de petróleo y gas.

El fondo más reciente de Apollo, creado en 2017, ha respaldado solo a dos empresas que brindan servicios al sector del petróleo y el gas. Por el contrario, las inversiones en recursos naturales representaron el 18% del fondo de Apollo creado en 2013, lo que lo convierte en el segundo sector más grande del vehículo de inversión, según un documento interno visto por Bloomberg.

Si bien la última decisión de Apollo puede parecer consciente, también refleja una cruda realidad: el auge y la caída del shale y la primera parte de la pandemia de covid-19 crearon pérdidas para la industria de capital privado. Cinco de las nueve inversiones en recursos naturales que Apollo hizo en su fondo de 2013 estaban perdiendo dinero al final del tercer trimestre, muestra el documento.

La medida para evitar los recursos naturales se refleja en parte en el desempeño de los fondos de Apollo de 2013 y 2017, que al 30 de septiembre habían registrado un desempeño en la mitad inferior y la mitad superior de sus pares, respectivamente, según datos compilados por Bloomberg.

La firma, que también supervisa fondos de recursos naturales, administraba US$5.000 millones en esa estrategia al 30 de septiembre. Eso representaba el 6% de la cartera de capital privado de US$86.000 millones de Apollo.

Nota Original:

Apollo Plans to Shun Fossil Fuel Investments in Next Buyout Fund

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.