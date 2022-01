Protección contra ómicron se logra con más refuerzo y otras claves en América

Redacción América, 21 ene (EFE).- Los Centros de Control de Enfermedades (CDC, en inglés) de Estados Unidos confirmaron este viernes que la dosis de refuerzo, especialmente con vacunas de ARN-mensajero, es la mejor protección contra la variante ómicron de la covid-19. Una variante que ya está contribuyendo de manera considerable en las 124.883.979 infecciones que registra el continente americano, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), de las que 2.460.897 han resultado en fallecimientos. Esta y otras claves de la vacunación marcaron la semana en América. LA PROTECCIÓN CON REFUERZO ES LA CLAVE Una mayor implementación de vacunas de refuerzo de ARN-mensajero redunda en una mejor protección contra la variante ómicron del coronavirus, según conclusiones de estudios publicados hoy por los CDC. Las investigaciones publicadas por el ente de salud estadounidense se centraron en personas inmunizadas con vacunas de ARN-mensajero de Pfizer y Moderna en EE.UU. y que han recibido la dosis de refuerzo. En uno de esos análisis, cuyo universo constó de 88.000 pacientes hospitalizados en diez estados de EE.UU., la efectividad de la dosis de refuerzo fue de un 90 % a la hora de evitar hospitalizaciones en diciembre y enero, cuando ómicron se hizo prevalente en el país norteamericano. Este primer estudio también concluye que la vacuna de refuerzo fue un 82 % efectiva en prevenir las visitas a Urgencias, frente al 38 % en aquellas personas que habían recibido dos dosis y tras haber pasado seis meses después de la segunda. En otro de los documentos publicados por los CDC, y efectuado con datos de 25 estados, se concluyó que aquellos que han recibido tres dosis tienen menor probabilidad de infectarse con ómicron. Según lo señalado, entre quienes recibieron refuerzos con ARN-mensajero hay 149 casos de la covid-19 semanales por cada 100.000 personas, frente a 255 por cada 100.000 entre quienes recibieron dos dosis. BLOQUEO A ORDEN DE VACUNACIÓN OBLIGATORIA DE BIDEN La orden emitida por el presidente estadounidense, Joe Biden, de que todos los empleados del Gobierno federal se vacunen contra la covid-19 recibió hoy un duro golpe al ser bloqueada a nivel nacional por un juez de Texas. El magistrado Jeffrey Brown, nombrado por el expresidente Donald Trump (2017-2021), explicó que este caso no es sobre si la gente debe inmunizarse contra la covid-19, dado que "la corte cree que debería", ni sobre las prerrogativas del Ejecutivo federal para exigir a sus trabajadores que se vacunen. "En su lugar, es sobre si el presidente puede, de un plumazo y sin la aportación del Congreso, requerir a millones de empleados federales someterse a un procedimiento médico como condición para su trabajo", escribió Brown. La orden de Biden, dada a conocer en septiembre, afectaba a 2,1 millones de empleados federales que hasta ese momento tenían la opción de no vacunarse si se sometían pruebas de la covid-19 de forma habitual. Preguntada sobre este asunto, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que un "notable" 98 % de los trabajadores federales están ya inmunizados. En cuanto a aquellos estadounidenses que han decidido no vacunarse, el secretario de Salud de EE.UU., Xavier Becerra, cargó un tanto contra ellos al decir que los avances en la administración de vacunas contra la covid-19 en el país han permitido que esto sea ya "casi una pandemia de los no vacunados". "Casi es pandemia de los sin vacuna. Uno tiene un riesgo 20 veces más alto de morir si no tiene vacuna. Si uno no tiene la vacuna, arriesga la salud, una visita al hospital, incluso la muerte", advirtió Becerra en entrevista con Efe. VENEZUELA: UNA POLÉMICA TERCERA DOSIS Venezuela avanza en la aplicación de una tercera dosis de la vacuna anticovid, aunque las denuncias sobre incumplimiento del cronograma establecido por el mismo Gobierno del presidente Nicolás Maduro y la opacidad de las cifras de inoculación rondan la lucha nacional contra la pandemia. El tercer "pinchazo" se comenzó a dar el 3 de enero y, según el Ministerio de Salud, los primeros en ser inmunizados deberían ser los miembros del personal sanitario en contacto con enfermos de coronavirus, para luego inmunizar al resto de los trabajadores de salud. En el segundo renglón vendrían las personas mayores de 60 años, aquellos menores de esa edad con comorbilidades asociadas, y las personas que atiendan público. El resto de la población estaría en la tercera etapa, toda vez que hayan transcurrido seis meses de la aplicación de la segunda dosis. Pero conforme a datos del sindicato Monitor Salud, solo el 73 % de los centros de salud han recibido la tercera dosis para inmunizar a su personal, por lo que exigió que los biológicos lleguen a todos los hospitales del país. La otra gran mácula en la campaña contra la covid-19 la representan las cifras, que "brillan" por su falta de claridad. Maduro asegura que el país está "rumbo al 100 % de ciudadanos vacunados y cuenta ya con el 95 % de las personas adultas inmunizadas", pero nunca especifica si este porcentaje corresponde a personas que solo han recibido una dosis de la vacuna o las dos necesarias para estar plenamente inmunizado. VACUNAS PARA MENORES DE 12 AÑOS EN PERÚ Perú se apresta a recibir el primer lote de 966.000 dosis de vacunas de Pfizer para niños entre los 5 y los 11 años, cuya inmunización prevé iniciar a comienzos de la próxima semana. Con esta inoculación, según las autoridades, se aspira a facilitar el retorno a clases presenciales. La campaña en este grupo etario dará prioridad a aquellos infantes con comorbilidades, algo sumado al anuncio de ese mismo viernes de que el Gobierno redujo de 10 a 7 los días de aislamiento domiciliario para las personas contagiadas en el país, que en las últimas semanas ha registrado un vertiginoso aumento de casos con predominio de la variante ómicron.