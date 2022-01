Panamá convoca a 30 jugadores y piensa en el partido contra Costa Rica

Ciudad de Panamá, 21 de ene (EFE).- El técnico de la selección de fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, convocó este viernes a 30 jugadores, destacando la presencia del delantero Ismael Díaz, y manifestó que el partido contra Costa Rica, el jueves próximo, es de vida o muerte. "El partido contra Costa Rica es de vida muerte e iremos por un resultado positivo, siempre respetándolos, porque si no lo hacemos podemos caer en un error grande", expresó el técnico de Panamá en una conferencia de prensa virtual, debido a que se mantiene en aislamiento luego de ser positivo a la covid-19. Aclaró que el cuadro tico tiene una "última bala" ante su similar de Panamá si desean seguir en la pelea. "Debemos hacer el partido que hicimos en Panamá, porque si vamos relajados puede que suframos mucho y esperar que Keylor (Navas) no tenga su mejor día", precisó el estratega de la roja centroamericana. Ponderó las dos victorias que tuvo frete al cuadro tico en el comienzo de su mandato en la selección panameña, pero a la vez fue cauto al decir que "de amistoso, a partido de clasificación mundialista por los tres puntos hay un mundo de distancia". El entrenador panameño acotó que con el duelo contra Costa Rica saldrá por los tres puntos, para poner distancia de ese rival directo, igualmente con Jamaica intentará ganar de local y ver lo que se puede "rascar" en México, donde cerrará la triple fecha de enero en las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022. Sobre la convocatoria, Christiansen señaló que la hace de 30 jugadores debido a los casos de la covid-19 en el equipo y alguno sale pronto del alislamiento y que aún así no está seguro que tenga una plantilla amplia para afrontar los partidos. Agregó que Cecilio Waterman, uno de los goleadores de la era Christiansen, no está en lista debido a que el jugadores presenta una lesión en los gemelos y por él se puede notar la presencia del otrora jugador del Porto B y actual goleador de la liga panameña, Ismael Díaz. Otra de las novedades en la lista son los cuatro arqueros, entrando en esta ocasión el meta César Samudio y el jugador del Tauro F.C. el fútbol panameño, Cristian Quintero. Listado de convocados de Panamá: Porteros: Luis Mejía, Orlando Mosquera, José Calderón, César Samudio. Defensas: Fidel Escobar, Jorge Gutiérrez, Michael Amir Murillo, Eric Davis, Jovani Ramos, Azmahar Ariano, Andrés Andrade, Harold Cummings, Roderick Miller y César Blackman. Centrocampistas: Cristian Martínez, Anibal Godoy, Abdiel Ayarza, Armando Cooper, Adalberto Carrasquilla, Alberto Quintero, César Yanis, Edgar Yoel Bárcenas, José Rodríguez, Freddy Góndola, Alfredo Stephens y Cristian Quintero. Delanteros: José Fajardo, Gabriel Torres, Rolando Blackburn e Ismael Díaz. EFE rao/gf/cav