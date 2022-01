Países Bajos estudia reabrir hostelería y cultura pese a contagios récord

La Haya, 21 ene (EFE).- Al menos una de cada 75 personas en Países Bajos están ahora contagiadas con el coronavirus, indicó el ministro neerlandés de Sanidad, Ernst Kuipers, que subrayó la presión que suponen estos datos sin precedentes sobre la posible reapertura de la hostelería y la cultura, cerradas desde mediados de diciembre. El ministro dijo hoy que la decisión sobre si se reabrirán o no estos dos sectores, que han aumentado en las últimas dos semanas la presión para abrir sus puertas, no se tomará hasta el próximo martes, cuando el gobierno tiene prevista una rueda de prensa para actualizar a la población sobre las restricciones que se aplicarán a partir del 25 de enero. Kuipers señaló que los récord diarios de contagios que se están registrando no ayudan a tomar una decisión, puesto que en las últimas 24 horas se han registrado 57.549 nuevos positivos, unos 17.600 más que ayer. Los casos diarios fueron de media 39.679 la semana pasada, lo que ya era un 27% más que los siete días anteriores. Esto supone que uno de cada 75 neerlandeses está ahora contagiado, “eso es muchísimo, y ya hemos relajado bastante las reglas” el pasado sábado, dijo, sobre la reapertura de los comercios no esenciales, los gimnasios y la educación superior, pero los altos datos de contagios aún no incluyen el efecto de esta relajación, lo que empezará a reflejarse en los de la próxima semana. La cifra de fallecimientos desde principios de año ha estado entre 8 y 12 muertes al día, y las hospitalizaciones han mantenido una tendencia constante a la baja desde hace un mes: hay 1.108 pacientes con COVID-19 en los hospitales, de los que 287 están en las UCI, según el Centro Nacional de Distribución de Pacientes (LCPS). Solo queda un paciente neerlandés en las UCI de Alemania, que ha estado recibiendo pacientes de Países Bajos desde noviembre por la saturación hospitalaria. La presión sobre el Ejecutivo neerlandés para reabrir el sector hostelero y cultural es cada vez mayor, con decenas de restaurantes -respaldados por algunos alcaldes- amenazando con empezar a recibir clientes a partir de mañana como protesta contra las restricciones, si no se anuncia el fin de esta prohibición de cara al 26 de enero. Hubert Bruls, presidente del consejo que reúne a las autoridades municipales, instó a tomar una decisión rápida sobre la reapertura de estos sectores porque, de lo contrario, “la estrategia será inexplicable”, puesto que las hospitalizaciones se han reducido y los contagios aumentaron estas semanas a pesar de la introducción de medidas muy restrictivas a mediados de diciembre. EFE ir/cat/fpa (Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)