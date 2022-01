No te pierdas a las últimas 5 publicaciones de Alejandra Treviño que están arrasando en Instagram

Alejandra Treviño (@aletrevino95) realizó en las últimas horas una serie de publicaciones en su perfil de Instagramque no te puedes perder. Los 5 posts de historias y fotografías, alcanzaron más de 291.837 interacciones entre sus seguidores.

Las fotos más populares son:





Ups 🤭





She looks like art 🎭 ✨ . . . Siempre supe apreciarlo pero jamás pensé que esta sería mi primera inversión, estoy ansiosa 🥰





🥬🥬🥬🥰





No podemos elegir cambiar de año o no, pero si está en nosotros cómo empezarlo ✨ Primer post del 2022 🥰





Changes 🐛 🦋

¿Quién es Alejandra Treviño?

Alejandra Treviño es una modelo e influencer mexicana originaria de Monterrey, Nuevo León, que actualmente cuenta con 4.4 millones de seguidores en Instagram, plataforma que ha utilizado para posicionarse como una de los personajes más relevantes en el mundo de las redes sociales.

Nacida el 23 de octubre de 1988, la joven ha llegado a aparecer en una edición del periódico METRO y generalmente usa su cuenta de Instagram para hablar sobre sus outfits, recetas de cocina, rutina de ejercicios, promociones de marcas, videojuegos y sus viajes.

Además de sus fotografías que a veces dejan poco a la imaginación, Alejandra Treviño se vio involucrada en el escándalo de influencers que rompieron la veda electoral y promocionaron el voto a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en las elecciones celebradas el 6 de junio de 2021.

Entre otros conductores, cantantes, influencers y actores que también se vieron involucrados y que tuvieron que rendir cuentas ante las autoridades se encuentran Adriano Zendejas, Alejandro Fernández, Bárbara de Regil, Brandon Peniche, Celia Lora, Daniel Bautista, Eleazar Gómez, Isabel Madow, Gabriel Soto, Lamda García, Raúl Araiza, Raquel Bigorra, entre otros.

Además del modelaje, Alejandra Treviño se ha lanzado como una chica gamer, ganando popularidad también en su canal de Twitch.

A decir de la propia Alejandra, su preocupación por su salud comenzó después de que padeciera anemia y llegara a pesar 45 kilos, por lo que optó por mejorar su alimentación y hacer ejercicio. También ha reconocido que otra de las causas que la orilló a transformar su vida fue una decepción amorosa.

“Cuando empecé en estos de redes sociales tenía anemia, pesaba 45 kilos, mido 1.73, estaba bajísima de peso entonces dije voy a tomar la decisión de cambiar el ritmo de mi vida en cuestión de la salud, así que decidí entrar a un gimnasio, darle en la madre a mi ex y ponerme bien, conseguir el cuerpo que me hacía feliz”, dijo en una ocasión.

Sin embargo, ante los comentarios de sus seguidores que le dijeron que estaba en extremo delgada, comenzó a ganar músculo y a mejorar su imagen a una más saludable. Cabe apuntar que uno de los personajes que la inspiran es Jen Selter, una de las celebridades mundiales del fitness.

Contrario a sus inicios, la modelo ahora cuenta que come siete veces al día. Por lo general su desayuno incluye una clara de huevo acompañado de salchicha o tocino; el resto del día come pollo, arroz, atún o pescado y ha confesado que a veces hasta le entra a las hamburguesas.

Actualmente la influencer continúa estudiando marketing en publicidad y ha contado que en algún momento le gustaría alcanzar su sueño frustrado de ser actriz, pues desde pequeña tomó clases de teatro.