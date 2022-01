Nicaragua aplicará vacunas Janssen donadas por España para enfrentar covid-19

Managua, 20 ene (EFE).- El Gobierno de Nicaragua informó este jueves que aplicará por primera vez la vacuna Janssen contra la covid-19, de la multinacional Johnson & Johnson, gracias a un lote de casi un millón de dosis donadas por España. El anuncio lo hizo la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en una alocución en la que confirmó que la donación será entregada a través del mecanismo Covax, que garantiza medicamentos a los países pobres. "Agradecidos siempre a los gobiernos, a los pueblos y gobiernos, que apoyan la salud y la vida, con vacunas, medicamentos para potenciar salud y bien", dijo la también primera dama. Hasta ahora la vacuna Janssen únicamente había sido aplicada en Nicaragua al personal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establecido en el país. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó en la víspera que Covax ha destinado un total de 993.000 dosis de vacunas Janssen a Nicaragua. Murillo confirmó que el país centroamericano recibirá de España "casi un millón" de dosis de la fórmula Janssen, el próximo día 24. En Nicaragua ya han sido aplicadas las vacunas Covishield, Sputnik V, Spuntik Light, AstraZeneca, Soberana 02, y Abdala. Aunque el país cuenta con lotes de Sinopharm, el Gobierno no ha informado de su inoculación. Al igual que la Sptnuk Light, la Janssen, que tiene una eficacia del 85,4 %, según la Organización Mundial de la Salud (OPS), consiste en una sola dosis. La primera dama también informó que el 53 % de la población mayor de dos años ya cuenta con el esquema completo de la vacuna contra la covid-19. El dato informado por la esposa del presidente Daniel Ortega fue superior al reportado por la OPS, que estima que un 45 % de los nicaragüenses cuentan con un esquema de vacunación completo contra la enfermedad pandémica. Desde que fue detectada en Nicaragua, en marzo de 2020, la pandemia ha dejado 220 muertos y 17.624 casos confirmados, según el Ministerio de Salud. Por su parte, la red de médicos Observatorio Ciudadano Covid-19, reporta 5.970 fallecidos por neumonía y otros síntomas relacionados con la pandemia, así como 31.392 casos sospechosos, datos que las autoridades no reconocen. Nicaragua se ha caracterizado por no establecer restricciones para evitar la propagación de la pandemia, así como por promover aglomeraciones, para no afectar la economía local, lo que ya ha causado preocupación en la OPS.