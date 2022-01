Navas comanda la lista de Costa Rica para crucial triple jornada rumbo a Catar

San José, 21 ene (EFE).- El portero del PSG francés Keylor Navas, recientemente dado de alta tras contagiarse de covid-19, comanda la lista de convocados de la selección de Costa Rica para la crucial triple jornada eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022. Navas ha sido una pieza clave de Costa Rica en lo que va de la eliminatoria para sostener las dos victorias y los tres empates que suma el equipo y deberá mantener un alto nivel en los próximos tres partidos para que su selección continúe con posibilidades de ir al Mundial. La selección tica recibirá a Panamá el 27 de enero y luego jugará dos compromisos como visitante contra México, el día 30, y frente a Jamaica, el 2 de febrero, partidos en los que el conjunto costarricense se jugará prácticamente todas sus posibilidades de clasificar al Mundial. Costa Rica marcha en el quinto lugar del octogonal eliminatorio de la Concacaf con 9 puntos en 8 jornadas, debajo de Canadá (16), Estados Unidos (15), México (14), que de momento están obteniendo los tres boletos directos al Mundial; y de Panamá (14), que se ubica en la cuarta casilla que accederá a una repesca contra un rival de Oceanía. El seleccionador de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez, presentó en conferencia de prensa virtual la lista de 25 futbolistas convocados para los próximos tres partidos, en la que también sobresale el delantero del Monterrey mexicano Joel Campbell, y los veteranos centrocampistas del Alajuelense local, Celso Borges y Bryan Ruiz. Costa Rica reporta la baja sensible por lesión del zaguero del Levante español Óscar Duarte, estelar indiscutible durante la era de Suárez al mando de la selección tica. El seleccionador valoró la importancia del microciclo de trabajo que realizó durante esta semana con 24 futbolistas de la liga local, pues considera que ha conseguido sumar horas para afinar el sistema defensivo, pero sobre todo en el ofensivo, en el que reconoce que el equipo está en deuda con solo 7 goles marcados en 8 partidos. Suárez afirmó que el grupo es consciente de lo que se juega en las próximas tres jornadas de la eliminatoria y que la consigna de su planteamiento siempre será ganar. "Ellos son conscientes. No es necesario decirles cuál es el momento delicado que estamos viviendo. Hay que responder con responsabilidad y con calidad sabiendo lo que se está jugando y lo que se está representando. Este grupo es consciente de qué es lo que cada uno se juega y qué es lo que se juega como equipo", expresó el entrenador. Sobre el primer rival de la triple jornada, Panamá, Suárez dijo que "hoy es nuestro rival directo" y que es una selección que "tiene una propuesta buena, tiene buen juego, es un equipo peligroso con la pelota y que te puede contragolpear rápido cuando no la tiene". Lista de convocados Porteros: Keylor Navas (PSG-FRA), Leonel Moreira (Alajuelense) y Esteban Alvarado (Herediano). Defensas: Kendall Waston (Saprissa), Daniel Chacón (Cartaginés), Francisco Calvo (agente libre), Juan Pablo Vargas (Millonarios-COL), Ronald Matarrita (Cincinnati FC-EE.UU.), Ricardo Blanco (Saprissa), Keysher Fuller (Herediano), Bryan Oviedo (Copenhague-DIN). Centrocampistas: Yeltsin Tejeda (Herediano), Orlando Galo (Herediano), Youstin Salas (Municipal Grecia), Celso Borges (Alajuelense), Bryan Ruiz (Alajuelense), Douglas López (Santos de Guápiles), Randall Leal (Nashville-EE.UU.), Aaron Suárez (Alajuelense), Gerson Torres (Herediano), Jewison Bennette (Herediano) y Alonso Martínez (Lommel-BEL). Delanteros: José Ortiz (Herediano), Johan Venegas (Alajuelense) y Joel Campbell (Monterrey-MEX).