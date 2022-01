MLB rechaza plan de Rays para jugar en Florida y Montreal

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — Las Grandes Ligas rechazaron el plan que los Rays de Tampa Bay propusieron para dividir sus encuentros de locales en la temporada entre Florida y Montreal.

El principal propietario de los Rays, Stuart Sternberg, anunció el jueves la decisión de MLB.

“La noticia de hoy es totalmente desalentadora”, afirmó Sternberg.

La idea de jugar en la zona de Tampa Bay y Montreal ha estado sobre la mesa en las últimas siete campañas ante los fallidos intentos de construir un estadio local de uso completo.

“Las cosas habían avanzando bien y todo iba viento en popa, y no fue hasta hace poco que todo se complicó y la verdad es que no entendemos lo que ha pasado", dijo. “No me cabe duda de que lo que habíamos querido lograr con nuestro plan de ciudades hermanas iba a ser aceptado por todo el deporte profesional. Grandes Ligas simplemente no está preparado para hacer eso en este momento”.

Cuando se le preguntó si en cierto modo se sentía traicionado por los otros dueños, Sternberg respondió: “Es una buena palabra”.

“Este deporte es peculiar en muchos sentidos, las cosas pasan por muchas razones”, dijo Sternberg. “Algunas veces ocurren para bien, pero siempre hay buenas intenciones por el deporte en sí. Con frecuencia tenemos opiniones divergentes sobre lo que eso significa”.

Montreal tuvo un club de Grandes Ligas desde 1969, año que los Expos debutaron, hasta 2024. Los Expos se mudaron a Washington y pasaron a ser los Nacionales a partir de la campaña de 2005.

Los Rays están amarrados a un contrato para jugar como locales en el Tropicana Field en St. Petersburg, Florida. El convenio expirará al final de la temporada de 2027. Han jugado en St. Petersburg desde que debutaron como club de expansión en 1998.

Desde octubre de 2005, cuando Sternberg tomó el control del club, éste ha dejado atrás las penurias deportivas. Pero el éxito en el terreno no ha generado una buena respuesta en la taquilla.

Pese a llegar a la Serie Mundial en 2008 y 2020, los Rays se han ubicado cada año como uno de los equipos que menos fanáticos atraen a su parque. Promediaron unos 9.500 para sus encuentros de local la temporada pasada, para ocupar el 28vo sitio en las mayores, sólo encima de Miami y Oakland.

Ken Welch, el alcalde de St. Petersburg, considera que un nuevo estadio sigue siendo posible en esta ciudad. Funcionarios gubernamentales han trabajado en un plan de desarrollo para el sitio donde se ubica el Tropicana Field.

“Trabajamos con nuestros socios en el condado y en el concejo de la ciudad para armar el mejor plan posible, que funcionará en conjunto con mis propuestas sobre la evolución prevista del desarrollo maestro del Tropicana Field”, dijo Welch en un comunicado. “Con esta estrategia de colaboración, confío en que podamos aliarnos con los Rays de Tampa Bay para crear una casa nueva y emblemática de tiempo completo para el béisbol de las Grandes Ligas en St. Petersburg, logrando simultáneamente un crecimiento económico equitativo e histórico”.