Más de diez militares muertos en un ataque del EI en el este de Irak

(actualiza EX5094 con reivindicación del EI y comunicado autoridades) Bagdad, 21 ene (EFE).- Al menos once miembros del Ejército iraquí murieron este viernes en un ataque perpetrado por combatientes del grupo terrorista Estado Islámico (EI) contra la sede de una unidad militar en la provincia de Diyala, en el este del país, informó a Efe una fuente de seguridad. El coronel Mohamad al Azy, de la comandancia de operaciones de Diyala, dijo a Efe que el ataque tuvo lugar al amanecer contra la sede ubicada a unos 85 kilómetros al norte de Baquba, capital provincial, en la zona de Al Qalaa. Entre los once fallecidos hay un oficial del Ejército, destacó la fuente, que agregó que los atacantes aprovecharon que los uniformados se habían retirado al interior del edificio debido a la bajada de las temperaturas por la noche. Sin embargo, no especificó qué tipo de armas emplearon los combatientes radicales para atacar el cuartel o si hicieron detonar explosivos como es habitual. Pocas horas después, el grupo radical asumió la autoría del ataque a través de sus canales de propaganda en la aplicación de mensajería Telegram, afirmando que "los soldados del califato" mataron a 11 efectivos del Ejército iraquí, incluido el oficial a cargo del cuartel asaltado. El primer ministro y comandante de las Fuerzas Armadas iraquíes, Mustafa al Kazemi, ordenó una investigación rápida de lo sucedido en la comarca de Al Aazim de la provincia de Diyala, confirmando que once uniformados perdieron la vida este viernes. Al Kazemi prometió una "venganza justa" y perseguir a los terroristas hasta expulsarlos de "todos los rincones de Irak", donde aún tienen presencia y capacidad de perpetrar atentados como el de hoy, según un comunicado emitido por el portavoz de las Fuerzas Armadas. El EI conquistó amplias áreas de Irak en 2014 y fue perdiendo el control de esos territorios a manos de las fuerzas iraquíes, hasta que a finales de 2017 el Gobierno de Bagdad declaró la victoria sobre la organización radical. Sin embargo, células yihadistas siguen activas y llevan a cabo ataques en distintos puntos del país, sobre todo contra las fuerzas de seguridad y militares, e informan de sus acciones a través de sus redes de propaganda prácticamente a diario. EFE ah-fc/pddp