Malasia acorta la cuarentena a cinco días para los vacunados con tres dosis

Singapur, 21 ene (EFE).- Malasia ha anunciado que, a partir del 24 de enero, los viajeros que hayan recibido tres dosis de la vacuna contra la covid-19 podrán acortar el periodo de cuarentena al entrar al país de siete a cinco días, en línea con los pasos dados por otros países de la zona para resucitar el turismo. Según dijo el ministro de Salud malasio, Khairy Jamaluddin, los viajeros que tengan tres inoculaciones aún tendrán que presentar una PCR negativa realizada como mucho dos días antes de viajar, otra al entrar en el país y una final el cuarto día de cuarentena, quedando en libertad si dan negativo. Mientras, aquellos que presenten dos inyecciones deberán cumplir aún una semana de cuarentena, y los no vacunados serán confinados diez días. “La decisión se ha basado en los datos, la ciencia y la experiencia de otros países en la gestión de viajeros internacionales”, aseguró Khairy en una rueda de prensa, según publica este viernes el diario Straits Times. El ministro también anunció que no todos los visitantes tendrán que llevar una controvertida pulsera de vigilancia, que controla los desplazamientos con el fin de trazar los posibles contagios, y que ésta se limitará a aquellos que vengan de países considerados de alto riesgo. Asimismo, el país del sureste asiático ha decidido ampliar el programa de vacunación a los niños de entre cinco y doce años a partir del 3 de febrero. Un 79,4 por ciento de la población había recibido al menos dos dosis en Malasia el 19 de enero, frente al 30 por ciento que tiene la tercera inyección de refuerzo, según Our World in Data. La reducción de la cuarentena en Malasia se trata de un paso más tímido que el dado por otros países de la región, como Tailandia, para intentar reavivar el turismo en una zona muy dependiente económicamente de este sector. Tailandia anunció el jueves que cancelará a partir de febrero la cuarentena obligatoria para todos los viajeros que lleguen al país, después de haberla reimpuesto a finales de diciembre debido a la propagación mundial de la variante ómicron de la covid-19. Singapur, por su parte, también ha eliminado la cuarentena obligatoria para los vacunados con pauta completa (al menos dos dosis) que viajen en los denominados vuelos VTL (por sus siglas en inglés, líneas de viaje para vacunados). Varios destinos del sureste asiático tratan desde hace meses de resucitar el turismo; Indonesia reabrió la isla de Bali para turistas vacunados en octubre, y Camboya hizo lo mismo un mes después. Sin embargo, la aparición de ómicron, la falta de vuelos directos en muchos casos, forzando en ocasiones el tránsito en países con políticas diferentes, y las fuertes restricciones de China, gran fuente de viajeros, dificultan los planes.