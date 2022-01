Las favoritas Krejcikova y Sakkari acceden a la segunda semana

Melbourne (Australia), 21 ene (EFE).- La checa Barbora Krejcikova (4) y la griega Maria Sakkari (5) cumplieron como favoritas al superar a la letona Jelena Ostapenko (26) y la rusa Veronika Kurdermetova (28) para acceder a los octavos de final del Abierto de Australia. Krejcikova sufrió para sobreponerse por una ajustado 2-6, 6-4 y 6-4, y seguir con sus buenas sensaciones experimentadas en las primeras dos rondas, en las que no cedió ningún set, así como en el reciente torneo de Sídney donde se quedó a las puertas del título tras tropezar contra la española Paula Badosa (8) en la final. Superó su mejor registro después de mantener un consistente 72% de los puntos con primeros servicios que le permitieron darle la vuelta a un partido que revivió la mejor versión de una Ostapenko que alcanzó la gloria en Roland Garros en 2017. Su próxima rival será la bielorrusa Viktoria Azarenka (24) después de que superara a la la ucraniana Elina Svitolina (15) por un rotundo 6-0 y 6-2 que superó ligeramente la hora de duración. No necesitó tres mangas y resolvió por la vía rápida la griega Sakkari después de desesperar a una Kudermetova con la que mantenía un 1-1 en el cara a cara a través de un sólido tenis que se reflejó en sus doce errores no forzados. Igualó su mejor registro en Melbourne Park que databa de los octavos de final alcanzados en 2020 tras tropezar con la checa Petra Kvitova. Su próxima rival será la estadounidense Jessica Pegula (21) después de que se impusiera a la española Nuria Párrizas en su respectivo encuentro de tercera ronda. También superó la tercera ronda la estadounidense Madison Keys al imponerse a la china Qiang Wang por 4-6, 6-3 y 7-6 (2), y se enfrentará en los octavos de final a la española Paula Badosa (8). EFE jcs/amd