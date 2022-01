Las 5 fotos imperdibles que publicó Melina Ramírez en Instagram

Melina Ramírez (@melinaramirez90) causó un gran éxito en las redes en las últimas horas con sus últimas publicaciones. Descubre los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 699.380 interacciones entre sus seguidores.

Los post más relevantes son:





SIII MIL VECES SI 💍 Te amo. Soy muy afortunada de tenerte. Quiero construir a tu lado el hogar que soñé 👨‍👩‍👧‍👦 Gracias 2021 por tanto 💛💫🥂🍾 ¡Qué felicidad tengo! @juanmamendozah





Mi familia, lo más importante de mi vida 🤍🐚💫 ¡Les deseo un 2022 lleno de luz y bendiciones!





Un viaje inolvidable 🐠🌊💙🌴 El tiempo más valioso es el que compartimos en familia . Gracias @colombialuxurytravel por organizar este viaje como lo soñábamos. ¡Espectacular todo! . Mis gafas 🕶 de @julianduquerelojes_





¡Feliz Navidad para todos! Deseo que conecten cada día más con su alma, para conocer la verdadera abundancia, paz, salud y felicidad 🎄🎁🥰❤️💫 Tú Salvador uno de mis más grandes regalos por siempre. Te amo infinito 🙏🏻❤️💫





Hijo fueron unas vacaciones soñadas a tu lado… Gracias por esa conexión tan mágica, Te amo 💫🌅💛✨ Me encanta desconectarme de redes y dedicarme a él, no me quedaba casi tiempo para el celular y eso es un regalo maravilloso que le hacemos a nuestros hijos, se los recomiendo.

¿Quién es Melina Ramírez?

Melina Ramírez Serna nació en Cali, Valle del Cauca, el 22 de marzo de 1990. Es hija de Carlos Ramírez y Nora Serna. Tiene dos hermanos, Ana Carolina y Carlos. Ramírez inspiró su nombre "Melina" en el título de una de las canciones del cantante español Camilo Sesto.

Estudió Publicidad Internacional en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. La actriz y reina de belleza colombiana fue la segunda finalista del concurso Señorita Colombia 2011-2012 en 2011 y representó a su país en Top Model of the World 2012, concurso en el cual se ubicó como segunda finalista.

En el 2014 presentó la sección deportiva de Noticias RCN junto con Adolfo Pérez y el reality Sueño Fútbol de RCN Televisión. En el 2017 ingresó a Caracol Televisión para hacer presencia en la nueva temporada del reality Desafío como anfitriona de Playa Oro.