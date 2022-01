Las 5 fotos de Maite Perroni que están arrasando en Instagram

Maite Perroni (@maiteperroni) causó furor en Internet con las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Estos son los 5 posts de historias y fotografías, consiguieron más de 1.001.506 interacciones entre sus aficionados.

El amor y el deseo regresarán en el 2022… Oscuro Deseo temporada 2 llegará a @netflixmx el 2 de Febrero 🔥🔥🔥🔥🔥





Be proud of how you have been handling this past months, celebrate your strength, your power, your self love, your courage, your day by day and keep pampering your soul and give your self a big hug. 🙏 let’s celebrate life in all it’s ways. #jumpintospara #jumpintomalbec #jumpintorosé #jumpintoyourdreams





Se dice que todas las pasiones tienen un ciclo y este 02 de Febrero vamos a comprobarlo… #oscurodeseo2 @netflixmx @netflixlat @muynetflix





Gracias por ser parte de esta Historia ❤️. #gracias #thankyou #merci #graces #obrigado #hvala #grazie #tack #شكراً #Благодаря, #谢谢 #ありがとう #dziekuje #mulțumiri #спасибо #хвала #diezmillonesdeseguidores #diezmillones





Empieza el día y con el muchas emociones … ya se siente este 2022 a todo lo que da, vamos a vivirlo al máximo! Quiero agradecerles profundamente su amor, su apoyo y el que sean parte de mi vida. Mejores cómplices que uds. no podría tener. Cada vez somos más y cada vez los siento más cerca, gracias por estar siempre… 10,000,000 se dice fácil pero son muchas historias distintas que coinciden en un sólo lugar, en el que deseo se sientan bienvenidos y del que espero sigan siendo parte; aquí estaré para compartir con uds. la vida y lo mucho que tenemos por hacer. Estamos arrancando este año con muchas cosas pasando. Tengo tanto que contarles que no se por dónde empezar. Por lo pronto les cuento que estoy grabando un nuevo proyecto que me tiene muy emocionada, nerviosa y dedicada al cien por ciento, es un gran reto para mi, pero me siento muy afortunada por esta nueva oportunidad. Agradecida estoy con Dios,con mi familia,con ustedes, con la vida, con el tiempo, con los aprendizajes, con el universo, con las sorpresas que caen del cielo y con los retos que nos hacen crecer. Con el corazón más lleno de amor que nunca y con una sonrisa en el alma. De verdad solo quiero darles las gracias. 🙏 Ahora si, vámonos con todo.