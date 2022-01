La Policía halla un explosivo en Bogotá en una casa utilizada por partidos en campaña

Bogotá, 21 ene (EFE).- La Policía Nacional confirmó este viernes el hallazgo de un artefacto explosivo en una casa del barrio de Teusaquillo, en Bogotá, que era utilizada por formaciones como el izquierdista Pacto Histórico y Comunes (ex-FARC) para llevar a cabo reuniones de cara a las elecciones presidenciales. El artefacto fue encontrado en la Casa Alternativa, un restaurante y sede de un proyecto de uno de los firmantes del acuerdo de paz en el que estaba previsto que este sábado tuviera lugar el evento de lanzamiento de campaña del partido Comunes, que se formó con miembros de las extintas FARC. El director de la Policía colombiana, el general Jorge Luis Vargas, indicó que en uno de los baños del lugar "se encontró un envase de gaseosa de plástico con una sustancia al interior y unos elementos electrónicos", y que, al hacer pruebas de campo -no hay por el momento pruebas de laboratorio-, se identificó como "un explosivo con unos elementos acondicionados". Junto a la botella, también se encontró un dispositivo móvil desactivado que podría estar descargado, agregó el director de la institución. Desde el partido Comunes afirmaron que el paquete explosivo demuestra que "el Gobierno de (Iván) Duque ha sido incapaz de implementar el acuerdo de paz y garantizar la seguridad de los ciudadanos", en palabras del senador y exguerrillero Julián Gallo. Para mostrar el rechazo al hallazgo del artefacto, la formación convocó una protesta en la Casa Alternativa para la tarde de este viernes. Por su parte, el Pacto Histórico, coalición que tiene a Gustavo Petro como una de sus cabezas visibles y precandidatos a las presidenciales y donde candidatos al Senado y a la Cámara tuvieron una reunión allí ayer, exigieron "garantías para el ejercicio político". En un comunicado compartieron que "según la información que se conoce, el artefacto debió ser colocado durante el curso" del encuentro. "Este hecho atenta contra los candidatos", lamentaron, por lo que esperan "pronta respuesta de las autoridades pertinentes". "No puede ser que a menos de dos meses de elecciones no se hayan tomado medidas para garantizar la protección de los candidatos en todo el país". Las investigaciones ya se pusieron en marcha y se informó a la Fiscalía de los hechos, mientras que las fuerzas de seguridad se encuentran revisando las cámaras de seguridad de la zona. Vargas también informó del hallazgo en los computadores y dispositivos electrónicos encontrados en el lugar de material de las disidencias de las FARC y "su intención de causar daño a personas que se acogieron al proceso de paz y se reincorporaron a la sociedad". La Policía recibió "instrucciones claras del Gobierno y de la Dirección General para garantizar la seguridad de los integrantes del partido de Comunes y de todos los dirigentes y aspirantes políticos que participan en el proceso democrático en este 2022", concluyó. Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró a través de sus redes sociales que no permitirá que "manos criminales ni oportunismos políticos siembre miedo, zozobra o intimidación para atentar contra la ciudad y obtener réditos electorales". El artefacto, denunciaron, fue colocado "por enemigos de la paz, por aquellos que quieren hacernos retroceder a esa época de guerra”. Colombia está convocada a renovar su Senado y su Cámara de Representantes el próximo 13 de marzo, mientras que la primera vuelta de las elecciones presidenciales, para la que aún hay una veintena de candidatos y precandidatos de todos los símbolos políticos, tendrá lugar el próximo 29 de mayo.