La OTAN dice a Rusia que no hay aliados de primera o de segunda

Bruselas, 21 ene (EFE).- La OTAN aseguró este viernes que no hay aliados “de primera o segunda clase” como cree que sugiere Rusia con su propuesta de retirada de Bulgaria y Rumanía de las fuerzas extranjeras, en plena tensión por la acumulación de tropas que lleva a cabo Moscú junto a la frontera ucraniana. “Las demandas de Rusia crearían miembros de la OTAN de primera y segunda clase, algo que no podemos aceptar”, indicó en un mensaje a la prensa la portavoz aliada, Oana Lungescu. Dejó claro que la OTAN “no renunciará a nuestra capacidad de protegernos y defendernos mutuamente, incluyendo con la presencia de tropas en la parte oriental de la Alianza”. “Rechazamos cualquier idea de esferas de influencia en Europa”, dijo, y aseguró que “siempre responderemos a cualquier deterioro de nuestro entorno de seguridad, incluyendo a través de reforzar nuestra defensa colectiva”. Lungescu afirmó que la OTAN se mantiene “vigilante” y que “continúa evaluando la necesidad de reforzar la parte este de nuestra Alianza”. Rusia pidió hoy la retirada de las fuerzas extranjeras y de su armamento de Bulgaria y Rumanía, punto incluido en las garantías de seguridad que exige Moscú para evitar la expansión de la OTAN y el emplazamiento de armas ofensivas cerca de sus fronteras. ”Se trata de la retirada de las fuerzas extranjeras, equipamiento bélico, armamento (...) con el objetivo de retornar al estado existente en 1997 en los países que no eran miembros de la OTAN en aquel momento. Entre ellos están Bulgaria y Rumanía", señaló el Ministerio ruso de Exteriores. Por su parte, Bulgaria instó a Moscú a que respete el hecho de que es miembro de la OTAN. “Los territorios nacionales de los miembros de la OTAN son también territorios de la Alianza. Las fuerzas armadas de los Aliados son también fuerzas armadas de la OTAN. El Tratado de Washington no prevé una 'segunda categoría' de aliados ni una defensa colectiva selectiva/limitada", advirtió en Twitter la delegación búlgara ante la organización. Sofía llamó a Moscú a respetar "la elección explícita de política exterior de Bulgaria para ser miembro de la OTAN" y reclamó que Rusia mantenga "un diálogo constructivo con la Alianza en el Consejo OTAN-Rusia, dirigido a un futuro con una Europa más unida y segura, basada en el Estado de derecho y la estricta implementación de los compromisos internacionales". EFE rja/cat/psh