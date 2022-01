La Cerámica enfrenta las urgencias de Villarreal y Mallorca

Vila-real (Castellón)/Palma, 21 ene (EFE).- El Villarreal y el Real Mallorca se enfrentan este sábado en La Cerámica en un partido al que ambos equipos llegan con la necesidad de puntuar para no complicar sus objetivos en la Liga. Si los locales vienen de una derrota en Elche que les aleja de las plazas europeas, el Mallorca ha sumado varios resultados que le ha acercado a las plazas de descenso, con tres derrotas consecutivas en LaLiga tras caer frente al Granada, Barcelona y Levante. Así, el equipo de Unai Emery precisa los puntos de esta jornada para acercarse a la zona de puestos europeos y el de Luis García Plaza a los que permiten la salvación de categoría. El partido estará marcado, además, por el reencuentro en La Cerámica de varios ex-villarrealenses como Jaume Costa, Take Kubo y Fer Niño, a los que se suma el técnico Luis García y el director de fútbol, Pablo Ortells. En el caso de Fer Niño, que juega como cedido por el Villarreal, podrá jugar contra su equipo este sábado al no existir cláusula que lo impida. El Villarreal sigue con las bajas de los lesionados Francis Coquelin, Rubén Peña, Juan Foyth y Arnaut Danjuma, a los que se unen los Serge Aurier, Samu Chukwueze, Boulayé Dia y Aïssa Mandi, que siguen en la Copa de África, y el centrocampista Étienne Capoue, sancionado por acumulación de tarjetas. La nota positiva para Emery es la recuperación del centrocampista Manu Trigueros, mientras que el delantero Paco Alcácer también tiene opciones de entrar aunque se esperará hasta el ultimo momento. El delantero Arana, del filial, formará parte de la convocatoria. Además, en el caso de que el argelino Aissa Mandi llegase este viernes a Vila-real tras su concurso con la selección de su país en la Copa África también estaría entre los jugadores citados para el partido. Por su parte, el equipo de Luis García Plaza, situado a tres puntos del descenso, se ha acercado de manera peligrosa a la zona roja de la tabla y necesita puntuar en su cita ante el "submarino amarillo" para salir del bache. El Mallorca solo ha sumado dos triunfos en calidad de visitante en toda la temporada: frente al Alavés y el Atlético de Madrid: De 30 puntos en juego en diez salidas ha sumado 8 tras dos victorias, dos empates y seis derrotas. Ha marcado 9 goles a domicilio y ha encajado 22. La gran novedad en la lista de convocados de los mallorquinistas es el portero sevillano Sergio Rico, procedente del París Sant Germain y primer fichaje en el mercado de invierno. Rico, que este mismo viernes estampó su firma tras superar las pruebas médicas, llega al club balear en calidad de cedido hasta el final de la temporada y tiene muchas posibilidades de debutar en el estadio de La Cerámica. El entrenador madrileño podría alinear un once muy similar al que eliminó al Espanyol en la Copa del Rey -el Mallorca se enfrentará al Rayo Vallecano en los cuartos de final- con las excepciones de Rico en la portería y de Pablo Maffeo en el lateral derecho, si éste ha superado las molestias que le impidieron jugar en el torneo copero. García Plaza no podrá contar con el ghanés Idrissu Baba, que regresó lesionado a Palma tras disputar la Copa de África con su país, ni tampoco con Antonio Raíllo. Alineaciones probables: - Villarreal: Gero Rulli, Mario Gaspar, Raúl Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Iborra, Parejo, Manu Trigueros, Alberto Moreno; Gerard Moreno y Yeremy Pino. - Mallorca: Rico o Leo Román; Costa o Maffeo, Russo, Valjent, Oliván; Antonio Sánchez, Ruiz de Galarreta, Salva Sevilla, Dani Rodríguez; Take Kubo, Abdón Prats. Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (Comité madrileño) Estadio: La Cerámica Hora: 16:15 (CET) ------------------------------------------------------- Clasificación: Villarreal (8º - 29 puntos) - Mallorca (17º - 20 puntos) La clave: El Villarreal necesita recuperar su imagen y rendimiento de diciembre para no complicar sus objetivos ante un rival agobiado por la cercanía de la zona de descenso El dato: Los villarrealenses ganaron en las tres últimas visitas del Mallorca y no perdieron en los últimos nueve enfrentamientos. La frase: Emery: "Nos enfrentamos a un equipo muy competitivo, con un buen entrenador y muy trabajado en todas las facetas del juego".