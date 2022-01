Kylie Jenner arrasa en Instagram con sus últimas 5 fotos

Kylie Jenner (@kyliejenner) realizó en las últimas horas varias publicaciones en su perfil de Instagramque no deberías pasar por alto. Los 5 posts de historias y fotografías, consiguieron más de 61.428.696 interacciones entre sus más fieles seguidores.

in full mommy mode this halloween 🐈‍⬛ i hope everyone has a safe night 🖤🖤





i am woman 🎶





no crying in softball !!! 🥎





🤍👼🏽🦒





As 2022 is approaching i’ve been reflecting on this last year and the blessings that it brought but also the many heartaches it held. i will never forget this year and all the significant changes it made to my life. I pray this new year is filled with a lot of love for all of you and i hope everyone stays safe and healthy during this time. 🖤

Kylie Kristen Jenner (Los Ángeles, 10 de agosto de 1997) es la sexta hija de la ex atleta y medallista olímpica Caitlyn Jenner y de la empresaria y representante de sus hijos, Kris Jenner.

Kylie Empezó a aparecer en los medios desde los 10 años, con el programa de televisión Keeping Up with the Kardashians estrenado desde octubre de 2007 y que terminará en 2021.

Kylie es todo un referente en moda y estilo, una cualidad que ha sabido aprovechar para crear una empresa de cosméticos o lanzar distintas colecciones de ropa. De hecho, en 2015, Kylie lanzó su línea Kylie Cosmetics que empezó vendiendo lápices de labios y que en la actualidad produce sombras de ojos, iluminadores, rubores y bronceadores, entre otros productos de maquillaje.

En mayo de 2019 lanzó Kylie Skin, una línea de cuidado de la piel. La marca recibió algunas críticas antes de salir a la venta debido al tipo de empaquetamiento que eligió para los productos.

Además, en 2019 fue la influencer mejor pagada por cada publicación patrocinada en Instagram. Jenner, con un patrimonio neto de 900 millones​ de dólares se convirtió, según la revista Forbes en 2019, en «la milmillonaria más joven de la historia a los 21 años de edad». Sin embargo, la revista acabó eliminando de su famosa lista de multimillonarios a la estrella de televisión y emprendedora estadounidense Kylie Jenner por inflar el valor de su negocio de cosméticos el viernes 29 de mayo de 2020.