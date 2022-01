Juicio en Honduras por compra de hospitales se suspende por falta de defensa

Tegucigalpa, 21 ene (EFE).- El juicio contra dos exfuncionarios hondureños juzgados por la compra de siete hospitales móviles a una empresa en Turquía, para atender la pandemia, fue suspendido hasta el lunes, al no encontrarse en la sala un equipo de la defensa, informó este viernes una fuente judicial. El poder Judicial indicó en un mensaje en Twitter que el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en materia de Corrupción "continuará el lunes con la evacuación de la prueba pericial" en el juicio por la compra de los nosocomios debido a que "un equipo de defensa no logró movilizarse hasta el edificio judicial". En este procedimiento se juzga a Marco Bográn y Alex Moraes, exdirector y exadministrador de la estatal Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), respectivamente, de dos delitos de fraude y dos de violación de los deberes de los funcionarios en la compra de los 7 hospitales, por 47,5 millones de dólares. Los acusados están recluidos en una unidad militar cercana a la capital hondureña desde abril de 2021 y hoy estuvieron presentes en la vista, pero un equipo de su defensa no acudió, por causas no precisadas. Entre marzo y abril de 2020 el Gobierno hondureño compró los hospitales a través de Bográn y Moraes con el guatemalteco Axel Gamaliel López, representante legal de HospitalMoviles.com y ELMED Medical Systems INC, para atender la pandemia de la covid-19 en el país centroamericano. Gamaliel López tiene una orden de captura con alerta roja internacional desde abril de 2021, y es sindicado de dos delitos de fraude a título de cooperador necesario. Según el Ministerio Público, los nosocomios se compraron de manera "directa y fraudulenta" y los acusados violaron los "principios fundamentales de la contratación pública contenidos en el ordenamiento jurídico hondureño". La compra se realizó "al margen de lo que establece la Ley, según contraste de oferta y de proveedores, sin garantías de calidad, sin garantía de cumplimiento, sin mantenimiento de oferta, sin un plazo fijo de instalación, sin observar la garantía de pago anticipado y sin previa autorización del Consejo Directivo de Invest-H", señaló el Ministerio Público. EFE ac/jrh