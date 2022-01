Hazard aún cree, Jovic no y el gen del Real Madrid

Óscar Maya Belchí Madrid, 21 ene (EFE).- El Real Madrid se metió en cuartos de final de la Copa del Rey tras remontar en la prórroga, y con uno menos, el gol del Elche en el minuto 103 demostrando el gen que, entre otros, comenzó a instaurar en la camiseta blanca el recientemente fallecido Paco Gento; el ganador y el de no rendirse nunca, al que se agarra el belga Eden Hazard. HAZARD NO QUIERE IRSE El belga llegó al Real Madrid en 2019 como uno de los mejores jugadores del mundo en la escala terrenal, por detrás de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, pero un calvario de lesiones nunca visto antes en su carrera ha hecho desaparecer ese nivel de las piernas del de La Louvière. En esta tercera temporada en la capital de España era una especie de ‘ultimatum’ para ver si quedaba algún resquicio de aquel que maravilló en el Chelsea y en Bélgica, pero la respuesta ha vuelto a ser negativa. Ancelotti le dio confianza, pero Vinicius, con una eclosión pocas veces vista, le adelantó sin dudar para hacerse el dueño de la banda izquierda. Hazard no jugaba desde el 2 de enero, y los rumores sobre una posible salida en el mercado invernal aumentaban, pero habrá que emplazarlo a verano. Mientras, el belga no deja su sonrisa y hasta con Vinicius, el que le quitó el puesto, se muestra risueño en los entrenamientos y partidos. El ‘7’ madridista no marcaba desde el pasado 9 de mayo de 2021, una larga travesía que ha de mejorar en el tramo final de temporada. Y sus compañeros la esperan, vista la alegría y rabia con la que celebraron con él su gol. Ancelotti es de esos entrenadores que si marcas o haces un buen partido, te da otra oportunidad en el próximo. Sin dueño en la banda derecha, Hazard podría tener otra oportunidad el domingo, también contra el Elche. Y JOVIC NO ESTÁ Benzema descansó en Copa porque su temporada lo requiere. Y el ataque del Real Madrid lo notó. Vinicius, como siempre, revolucionaba el juego cada vez que pasaba el balón por sus botas, pero le faltaba al galo como socio para no dar ese toque de más y encontrar al compañero liberado; una tarea que Jovic estuvo lejos de cumplir. El serbio, recuperado de coronavirus antes de la Supercopa, tiene pocas oportunidades ante el excelso nivel de Benzema y los pocos cambios que acostumbra a hacer Ancelotti, pero cuando las tiene, a excepción de su gol y asistencia contra la Real Sociedad, no las aprovecha. Y no solo en números, son las sensaciones. Apático sobre el campo, desconectado del juego y sus compañeros. Su juego se basa en el remate, y ayer el Real Madrid no se caracterizó por entregarle buenos centros o pases al área precisamente, pero tampoco hizo mucho por buscarlos. Poco queda de aquel Jovic que maravilló en el Eintracht de Fráncfort. ISCO, DE SEÑALADO A SALVADOR El español ya marcó contra el Alcoyano en uno de esos goles ‘feos’, pero que valen igual; e hizo lo propio para el empate contra el Elche. Ancelotti prefirió contar con él en los últimos minutos del partido y la prórroga como delantero que con Jovic, y casi le cuesta un disgusto. Un balón perdido por Isco y su decisión de no hacer falta para cortar el contragolpe provocó la controvertida expulsión de Marcelo en una falta en la frontal del área que a la postre se convirtió en el 1-0 de Gonzalo Verdú. Pero logró redimirse anotando el empate y dejando destellos de esa calidad con el balón que hace no tanto maravillaba con el Real Madrid y con España, pero que ha pasado a convertirse en intrascendente. En su peor temporada en cuanto a minutos (236) con la camiseta blanca y acabando su contrato el 30 de junio de 2022, sin vistas a renovar, la Copa del Rey le está sirviendo a Isco para mostrarse, aunque sea de cara a la temporada que viene lejos de la capital de España. EL MEJOR HOMENAJE A GENTO Francisco ‘Paco’ Gento falleció este martes a los 88 años. Leyenda del Real Madrid y del fútbol español, es el único futbolista que tiene seis Copas de Europa en su palmarés. Con él en el campo se empezó a forjar la leyenda del club blanco, la de ganar siempre y creer hasta el final que le ha guiado en los casi 110 años de historia. Y el actual Real Madrid le hizo frente al Elche el mejor homenaje posible, en una semana muy emotiva en el entorno madridista y que lo será aún más el domingo en el Santiago Bernabéu. Nunca antes el Madrid había ganado una eliminatoria en la que le marcaron en la prórroga, hasta ayer jueves. Con un futbolista menos y con goles de dos jugadores que están lejos de ser titulares, el Real Madrid se metió en cuartos de Copa del Rey. EFE 1011880 omb/ea