Gobierno marroquí quiere un tren de alta velocidad entre Marrakech y Agadir

Rabat, 21 ene (EFE).- El Gobierno marroquí ha concluido un plan para vincular las ciudades sureñas de Agadir y Marrakech con un tren de alta velocidad y busca una financiación de 50.000 millones de dirhams (unos 4.750 millones de euros) para lanzar el proyecto. También ha anunciado que prepara un plan para ampliar la red ferroviaria tradicional con 3.800 kilómetros nuevos de ferrocarril, aunque aún no hay fechas. El ministro marroquí de Transportes, Mohamed Abdelyalil, ha señalado esta semana en una comparecencia ante el Parlamento que esta vía ferroviaria, de más de 230 kilómetros, forma parte de un proyecto de medio a largo plazo para construir 1.300 kilómetros de líneas de alta velocidad. Su departamento, según el ministro, se está movilizando con el fin de buscar la financiación para construir esta vía entre las dos ciudad turísticas más importantes del país, Agadir y Marrakech, y no descarta una asociación financiera entre los sectores privado y público. La Oficina Nacional de Ferrocarriles (ONCF, en sus siglas en francés) ha realizado los estudios preliminares del proyecto en materia de infraestructura, ingeniería civil y encuesta topográfica, informó. Abdelyalil añadió que su ministerio ha preparado otro plan para ampliar la red ferroviaria tradicional para que llegue a 43 ciudades en el lugar de las 26 actuales, construyendo así unos 3.800 kilómetros nuevos de ferrocarril, pero no dio fechas para el inicio de este proyecto. En noviembre del 2018, el rey Mohamed VI de Marruecos y el presidente francés, Emmanuel Macron, inauguraron el primer tren de alta velocidad en Marruecos -primero también de África- y que une los dos polos económicos del país: Tánger y Casablanca. Este tren, que tiene una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora, vincula las ciudades de Tánger, Kenitra, Rabat y Casablanca (340 kilómetros) en dos horas y veinte minutos, en lugar de las cinco horas que tardaban los trenes tradicionales. EFE ms/mt / mj