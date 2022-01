Gloria Trevi se inspira en España y el flamenco para su nueva canción

Miami (EE.UU.), 21 ene (EFE).- Gloria Trevi lanzó este viernes “La Recaída”, el nuevo sencillo de su próximo disco, que acompañó con un video inspirado en España y en el flamenco y con el que rindió homenaje a la “Madre Patria” y al mariachi y –según contó a Efe- recordó su infancia. “Como buena mexicana, me encanta la música de mariachi y hay que reconocer que el mariachi tiene mucha influencia de lo que es el flamenco”, señaló Trevi al comentar de dónde vino la inspiración para los arreglos y el video de “La Recaída”. Los atuendos, por su parte, son una especie de “joyas” de alta costura. “La Recaída”, compuesta por Trevi y Marcela de la Garza, tiene una fuerte percusión, que por ratos es acompañada de la guitarra española y otros instrumentos en vivo. La letra habla de un amor tóxico y difícil de dejar, mientras que la melodía encaja dentro de las clásicas baladas pop que la han hecho famosa. “El flamenco, al igual que el mariachi, se canta con la voz completa. En ambos géneros los cantantes usan los brazos completos para expresarse”, agregó la artista, quien tomó algunos de esos movimientos de las clases de baile que tomó en la infancia con su madre. “Mi mamá era maestra de danza y me enseñó muchas cosas de ese baile tan apasionante”, manifestó. Además, se declaró fan de estrellas como Sara Montiel y Joselito, cuyas películas formaron parte de la dieta televisiva de su infancia. “Siempre tuve esa influencia superlinda”, declaró. Por eso, una vez que decidió que el video girara en torno a una danza de amantes, se dedicó a “refrescar” las clases maternas para estar “a la altura” de su compañero en la producción, el estadounidense Timo Núñez, quien es uno de los bailarines de flamenco más reconocidos del continente americano. Grabadas en el suntuoso teatro del Hotel Faena de Miami Beach, las imágenes que acompañan a “La Recaída” muestran a una Gloria Trevi transformada en bailaora, en una dolorosa y pasional “conversación” con Núñez, quien ha trabajado con estrellas como Jennifer López y la legendaria Debbie Allen. En el video también aparecen músicos que transforman el recinto en una peña flamenca. En línea con el lujo del recinto, la artista aparece vestida con distintas piezas de firmas de alta costura Oscar de la Renta, Paco Rabanne, Balenciaga, Tom Ford, The Blonds y otras, mientras que los abanicos fueron diseñados por Olivier Bernoux. “La Recaída” es parte del nuevo disco de Trevi, que saldrá al mercado este año y formará parte de los temas que serán interpretados en su gira “Isla Divina”, que comenzó este enero en México.