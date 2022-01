FundéuRAE: “darse cuenta de que”, no “darse cuenta que”

Madrid, 21 ene (EFE). La Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que lo adecuado es no suprimir la preposición “de” en la construcción “darse cuenta de algo”, por lo que no es adecuado suprimir la preposición ”de”. Sin embargo, no es raro encontrar en los medios de comunicación frases como “En el momento en el que el luso se dio cuenta que era él el sustituido, se le torció el gesto”, “En la frontera, muchas se dieron cuenta que ya no era necesario cruzar a Estados Unidos” o “El propio tentador ya se daba cuenta que era una pregunta que no llevaba a ninguna parte”. La expresión “darse cuenta de algo” significa ‘advertirlo’ o ‘percatarse de ello’ y el complemento de esta locución verbal se introduce con la preposición “de”, aun en los casos en los que sigue la conjunción “que”, según señala el “Diccionario panhispánico de dudas”. En consecuencia, en los ejemplos citados debería haberse escrito “En el momento en el que el luso se dio cuenta de que era él el sustituido, se le torció el gesto”, “En la frontera, muchas se dieron cuenta de que ya no era necesario cruzar a Estados Unidos” y “El propio tentador ya se daba cuenta de que era una pregunta que no llevaba a ninguna parte”. La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE feu/aam