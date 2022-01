Facundo Torres, la promesa del Peñarol, firma con el Orlando City

Montevideo, 21 ene (EFE).- La promesa del fútbol uruguayo y del Club Atlético Peñarol Facundo Torres, de 21 años, emigra a la Liga de Estados Unidos (MLS), donde militará en el Orlando City, club con el que firmó contrato oficial este viernes en Montevideo. El mediocampista destacó la alegría por "este nuevo paso" en su carrera deportiva, aunque no dejó de resaltar la tristeza por salir del club donde se formó y apuntó que, si no se hubiera cerrado la negociación con los estadounidenses, estaba "feliz" de seguir con los aurinegros. "El dolor de tener que irme del club que amo pero sé que es para progresar", dijo a la prensa en los instantes previos a acceder al Palacio Peñarol, en el centro de Montevideo, en cuyas instalaciones iba a rubricar el contrato con la entidad norteamericana. Torres aprovechó la ocasión para agradecer a toda la afición del club aurinegro por el cariño y apoyo que recibió durante estos años en los que, como afirmó, cumplió uno de sus sueños que era lograr un campeonato en el fútbol de su país. La joven promesa se despidió el pasado miércoles de su equipo y afición tras disputar un amistoso de pretemporada contra el conjunto chileno Ñublense, en el que los uruguayos se impusieron 1-0. Además, Torres forma parte de la lista de reservados por parte del entrenador de la selección de su país, Diego Alonso, con vistas a la doble fecha de las eliminatorias mundialistas, en la que Uruguay se medirá con Paraguay y Venezuela. Precisamente ante Paraguay, Torres debutó con la Celeste el 3 de junio de 2021, cuando saltó al campo, trató de manejar el balón y empujó constantemente a su equipo. Tras su buen desempeño ante los paraguayos el jugador recordó que, al finalizar el encuentro, el entonces seleccionador, Oscar Washington Tabárez, le dijo que en la cancha debía "faltar el respeto". "Me dio muchísima confianza a la hora de entrar, me llamó y me dijo que hiciera lo mismo que en el club, que eso era lo que me había traído hasta acá, que faltara el respeto en el buen sentido de la palabra", dijo en esa ocasión el jugador. En el Peñarol, Torres disputó 52 partidos en la Primera División uruguaya, en los que convirtió 11 goles. Además, compitió con los aurinegros en Copa Libertadores y Sudamericana. EFE rmp/cmm/car