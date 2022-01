Encuentra aquí las últimas 5 publicaciones con las que Yanet García revoluciona Instagram

Yanet García (@iamyanetgarcia) publicó en las últimas horas varios posts en su cuenta de Instagram que causaron un gran éxito entre sus fans. Mira los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 161.229 interacciones entre sus seguidores.

No permitas que el ruido exterior te desenfoque de tus metas. Si intentas agradar a todo el mundo nunca lograrás nada y solo perderás el tiempo; te sentirás manipulado e infeliz. Debes darte cuenta de que no puedes tener a todo el mundo contento, que no puedes ganarte la aprobación de todos; incluso si hicieras lo que ellos quieren, aún así puede que no tuvieras su aprobación. Tienes que vivir conforme a tus propósitos y no a los de los demás. Si deseas ser una persona excelente y exitosa será mejor que aprendas a lidiar con este tipo de personas porque sino lo haces, puedes desviarte de tus objetivos. La indiferencia ante este tipo de personas será tu mejor arma, no te preocupes si alguien habla mal de ti, no pierdas tu tiempo tratando de enfrentarte a ellos, porque lo más probable es que salgas perdiendo. Alguien me dijo una vez : Preocúpate cuando no hablen de ti porque eso significará que no estás haciendo NADA. “ La crítica es el homenaje que la envidia le hace al éxito” 📸 @dievkophoto





Yanet Cristal García San Miguel, mejor conocida como Yanet García, es una modelo y presentadora de televisión mexicana, conocida por presentar el clima.

Yanet García nació el 14 de noviembre de 1990, en Monterrey, Nuevo León, inició su carrera en el espectáculo desde muy joven, cuando apenas alcanzaba los veintes, trabajando en el modelaje, incluso escribiéndose en concursos de de belleza, sin tener mayor relevancia.

No fue hasta 2015 cuando. Poco a poco empezó a tomar relevancia en la televisión regional y luego obteniendo fama en todo el país.

El nombre de Yanet García comenzó a sonar fuera de México cuando medios internacionales como TMZ y Playboy hicieron notas sobre ella llamándola como “la chica del clima más sexy del mundo”. Fue entonces cuando su fama explotó.

A principios de 2018, Yanet García se mudó de Monterrey a la Ciudad de México, donde Televisa la incluyó a su principal programa matutino Hoy haciendo su especialidad: presentar el clima.

Tras casi dos años de formar parte del equipo de Hoy, Yanet García se despidió del programa y se fue a trabajar a territorio estadounidense en Univisión.

Yanet García ha incursionado en el internet no solo en las redes sociales tradicionales, donde suma millones de seguidores, sino también en OnlyFans, la plataforma donde celebridades comparten contenido exclusivo, principalmente subido de tono, por una suscripción mensual de unos cuantos dólares.

En cuanto a su vida amorosa, solo se ha conocido una pareja sentimental de Yanet García, un youtuber y gamer profesional llamado Doug Censor Martin. Sin embargo, la relación no dio frutos.

Yanet García no se la librado de las polémicas, uno de ellos fue cuando hackearon su cuenta de Instagram y difundieron imágenes privadas de la modelo, además, subieron historias desde su perfil donde pedía a sus seguidores a descargar una app con la promesa de compartir un video íntimo de la presentadora, por suerte pudo recuperar su cuenta.

Al ser una mujer bella, Yanet García recibe críticas constantes sobre su cuerpo, haters en redes sociales acusan a la modelo de conseguir su figura a través de las cirugías, sin embargo, ella asegura que ésta se ha conseguido a través del gimnasio.

Yanet García no tiene problemas para compartir fotografías de años anteriores y mostrar el cambio al que ha sometido su físico en todo este tiempo y anima a la gente a hacer ejercicio y ser disciplinada para obtener el cuerpo que deseen.