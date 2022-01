Encuentra aquí estas últimas 5 fotos con las que Carolina Cruz Osorio revoluciona Instagram

Carolina Cruz Osorio (@carolinacruzosorio) revolucionó las redes en las últimas horas con las últimas publicaciones en su perfil de Instagram. Estos son los 5 posts de historias y fotografías, lograron más de 541.007 interacciones entre sus seguidores.

• Me falto celebrarte el cumple y llevarte la torta que más te gustaba cómo lo hacía todos los años, nos faltó una maquillada y una portada de revista que nos quedamos debiendo. Me falto abrazarte más y decirte más cosas lindas de las que tu nos decías a los que tanto te amamos. Ayer estuve pegada, viendo todo, escuchando lo que ya sabía y me arrepiento de lo que vi, quiero borrar eso de mi mente y recordarte feliz, alegre, vivo, por que tu luz jamás se apagara. Ahora si, vuela baby, vuela alto mi niño genio, descansa al lado de ese único amor de tu vida, la mamá más maravillosa. DIOS es justo y la justicia divina nunca falla, que trabajo tan profesional el que se hizo para llegar a este día donde los que te adoramos podemos descansar. Trataron de dañar tu nombre, pero tu nombre es TAN GRANDE, que lo único que lograron fue hacerte brillar más aunque no estés presente. TE AMOOOOOO BABY 🙏🏽😍🌟 @maitoleal





• Probando mi primera galleta Gracias a mi padrino jajajaja 😍😍 ya saben por donde me pueden conquistar…





• El tiempo vuela y a tu lado este viaje ha sido MARAVILLOSO, lleno de momentos ÚNICOS que agradezco diariamente. Felices 11 meses Salvador, mi Salvador😍 TE AMO HIJO!!





• Buenos días 🌟🌟 Vestido de baño @soy_diverzo Foto @colorhunt





• Gracias @caritosotooficial 🤤🤤 Gracias @colorhunt 😍😍

Carolina Cruz Osorio (Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, el 12 de junio de 1979) es una modelo, empresaria, periodista y presentadora colombiana.

En 1999, Carolina participó en Señorita Colombia, representando al Valle del Cauca donde ocupó el segundo lugar, siendo ganadora del título de Señorita Colombia Internacional o Virreina Nacional.

Después del concurso, continuó con trabajos de modelaje y reportería en El Noticiero del Espectáculo, para la programadora de Jorge Barón Televisión. En el 2000, se vinculó al Canal RCN, como conductora del show Comandos. Tras cinco años y luego de su participación en el reality show "Bailando por un sueño", el cual ganó, decidió no regresar a la presentación del magazín.

Posteriormente, creó su propia empresa, "Carolina Cruz Empresa Unipersonal" y "Carolina Cruz Joyerías y Accesorios". En 2007, presentó la tercera temporada del reality Cambio extremo. En agosto de 2018 se integró como presentadora al programa matutino Día a día de Caracol Televisión.